新华社“雪龙2”号1月17日电（记者周圆）北京时间16日，中国第40次南极考察“雪龙2”号大洋队完成阿蒙森海海域潜标回收和布放作业。

“雪龙2”号大洋队队长陈超介绍说，本次阿蒙森海海域待回收和待布放的潜标共计10套，除1套潜标周围海冰密集，有一座长约12海里的冰山，不满足回收条件，需等待下一队次回收外，其余潜标均成功完成回收与布放，且无一仪器设备受损或丢失。

据介绍，本次潜标回收和布放任务密集、时间紧张，考察队克服了诸多困难，在3天内完成其中8套潜标的回收与布放，所获取的连续的、长时间序列的数据有助于加深对阿蒙森海冰间湖及开阔大洋生态系统动力学的认识。

此次考察队在阿蒙森海布放了我国在极地的首个生态潜标，该套潜标的主要生态传感器依托重点研发项目自主研发，通过光学和声学方式对上层海洋磷虾进行长周期探测。

此外，在潜标回收作业中，考察队使用无人机协助回收潜标。该无人机针对极地等特殊作业区域研制，具有大负荷、高机动、抗低温等特点，能够实现高效安全回收潜标，比传统利用小艇回收的方式节约70%的时间。

中国第40次南极考察由自然资源部组织，依托“雪龙”号、“雪龙2”号和各考察站开展一系列综合调查和科学研究。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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