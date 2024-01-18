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中国互联网金融协会：加强移动金融APP等重点领域自律管理

2024年01月18日10:14 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者杜燕飞）中国互联网金融协会在17日在京召开数字金融重点领域自律管理工作座谈会。中国互联网金融协会党委书记、会长单强表示，将发挥监管和市场的桥梁纽带作用，以移动金融APP、互联网消费金融、供应链金融、产业数字金融等领域为重点，持续完善统计监测、标准规范、备案管理、评议评估、检查惩戒等行业自律机制，高效服务金融机构数字化转型和新兴业态健康规范发展。会议由中国互联网金融协会副秘书长杨农主持。

会上，围绕移动金融APP自律管理、消费金融自律管理、供应链金融自律管理、产业数字金融自律管理等话题，中国互联网金融协会相关负责人介绍了近期的重点工作及思考。针对移动金融APP自律管理，参会代表听取了《2023年金融APP市场治理与发展报告》有关研究成果，并围绕金融APP市场的制度建设、创新发展、自律备案、治理挑战、国际经验、政策建议等进行研讨。

中国互联网金融协会针对移动金融APP优化了自律方案。具体包括以下三个方面：一是采取“分类分层”的管理方式，综合考虑App业务类型、影响程度和合规成熟度等因素，在评估方式、抽查比例、关注程度等方面，充分结合自律要求执行情况，有重点、有针对性地开展自律管理。二是建立移动金融APP信息报送机制，组织开展移动金融APP安全与运营等数据定期报送工作，为金融管理部门和从业机构准确把握行业发展趋势、监控安全合规风险提供有力保障。三是进一步优化备案评估方式，切实降低金融机构合规成本。

(责编：方经纶、高雷)
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