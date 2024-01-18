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广发银行召开2024年工作会议 

2024年01月18日13:34 | 来源：人民网
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1月17日，中国人寿集团成员单位广发银行召开2024年工作会议。会议深入学习贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，落实中国人寿2024年工作会议要求，总结2023年工作，分析研判形势，部署2024年重点任务，坚持不懈推进高质量发展。

中国人寿集团党委书记、董事长白涛在视频讲话中指出，广发银行2023年坚决贯彻党中央决策部署，认真落实集团“一增一优六加强”工作思路，顶住压力、迎难而上，扎实推进各项工作取得较好成效：一是党的建设明显加强，二是服务实体经济成效显著，三是高质量发展稳中有进，四是改革创新蹄疾步稳，五是风险防控能力增强。白涛强调，2024年，广发银行要继续弘扬“敢为天下先”的进取精神，以高质量发展的实际行动和成效，为金融强国建设作出应有的贡献，并对广发银行下一步工作提出了五点期待和要求：一是全面强化党建引领，二是始终心怀国之大者，三是着力提升经营效益，四是持续深化改革创新，五是统筹好发展与安全。

中国人寿集团副总裁、广发银行行长王凯作题为《稳中求进 以进促稳 奋发有为推动广发银行高质量发展》经营管理工作报告。

会议指出，2023年，广发银行积极应对严峻复杂的内外部环境变化，经营管理实现稳中有进、进中提质。总资产迈上3.5万亿元台阶，对公一般贷款余额突破一万亿元；主要监管指标稳中向好，不良贷款余额、不良贷款率实现“双降”；核心一级资本充足率9.11%，达到五年来高位。

积极有为支持经济回升向好，加大实体经济支持力度，制造业中长期贷款、绿色信贷余额分别增长52%和64%；服务区域协调发展，全年累计承销地方债1353.6亿元；助力暖市场惠民生，全年累计发放消费贷超千亿元，信用卡线上消费交易金额增长14%；全力推动乡村振兴，全行涉农贷款余额增长15.9%，向广东“百县千镇万村高质量发展工程”累计投放贷款1248.7亿元。

量质并重强化资负管理，优化资产业务结构，提升负债业务质量，积极拓展“双轻”业务，新增中央财政国库集中支付代理、全国电子社保卡等机构业务资格128项。全面深化资源整合协同，综合金融提速提效，内部联动持续加强，金融科技内外赋能，大力节约各项开支。主动有效防范金融风险，突出防范重点领域风险，加大不良清收处置力度，提升全面风险管理能力，强化内控合规建设。毫不松懈强化全面从严治党，坚决扛起管党治党责任，加强干部人才队伍建设，加强党风廉政建设和反腐败斗争。

会议明确，2024年工作总体要求是，全面贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议、中央经济工作会议、二十届中央纪委三次全会部署，认真落实中国人寿集团党委“强党建、促发展、抓改革、推创新、防风险”的工作要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，着力实现质量稳、效益稳、规模稳、客群稳，推动党建引领、服务大局、特色经营、改革转型取得重要进步，巩固稳的基础，强化进的势头，推进全行经营管理迈上新台阶，为中国人寿建设世界一流金融保险集团，为强国建设、民族复兴贡献更大力量。做好七个方面工作：

一是坚持和加强党的全面领导，在提升党的建设质量上见成效。二是加大业务拓展，在价值创造上见成效。三是优化资源配置，在降本增效上见成效。四是加强客群建设，在夯实发展基础上见成效。五是强化业务升级转型，在打造差异化竞争能力上见成效。六是提升信贷管理水平，在防范化解风险上见成效。七是加强内控管理，在推进合规经营上见成效。

会议要求，全行上下必须以“拼”的状态、“闯”的干劲，以“钉钉子精神”把确定的任务落实下去，对重点任务、重点工作一抓到底，以工作的确定性，应对外部环境的不确定性。

(责编：曹淼、李源)
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