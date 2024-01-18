人民网北京1月18日电 （记者王仁宏）近日，生态环境部发布《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023-2030年）》（以下简称《行动计划》）。

生态环境部相关负责人表示，发布《行动计划》是贯彻落实党中央、国务院对生物多样性保护工作决策部署的重要举措，是全面提升生物多样性治理水平的科学指引，是作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席国持续推动“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”（以下简称“昆蒙框架”）落实的切实行动。

《行动计划》提出，到2030 年，生物多样性保护相关政策、法规、制度、标准和监测体系基本建立，生物多样性保护优先区域和国家战略区域的本底调查与评估持续推进，国家生物多样性监测网络基本建成。生物多样性丧失趋势得到有效缓解，生物多样性保护与管理水平显著提升，形成全民共同参与生物多样性保护的良好局面。

到 2035 年，生物多样性保护政策、法规、制度、标准和监测体系全面完善，形成统一有序、结构连通、动态调整的全国生物多样性保护空间格局。到 2050 年，全面形成绿色发展方式和生活方式，建成人与自然和谐共生的美丽中国，实现人与自然和谐共生的美好愿景。

《行动计划》作为国家生物多样性保护总体规划和《生物多样性公约》履约核心工具，明确了我国新时期生物多样性保护战略，部署了生物多样性主流化、应对生物多样性丧失威胁、生物多样性可持续利用与惠益分享、生物多样性治理能力现代化等4个优先领域，每个优先领域下设6至8个优先行动，广泛涵盖法律法规、政策规划、执法监督、宣传教育、社会参与、调查监测评估、保护恢复、生物安全管理、生物资源可持续管理、生态产品价值实现、城市生物多样性、惠益分享、气候与环境治理、投融资、国际履约与合作等内容，为各部门、各地区推进生物多样性保护工作提供指引。

下一步，生态环境部将会同相关部门在国务院加强生物多样性保护工作协调机制的统筹领导下，深入推进《行动计划》落地实施，细化实化政策措施，加强跟踪调查评估，强化对地方的指导，共同加强生物多样性保护，为全球生物多样性治理、推进“昆蒙框架”目标实现作出中国贡献。

(责编：王仁宏、高雷)

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