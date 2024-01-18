人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家发改委：我国新能源汽车产销连续9年位居全球第一

2024年01月18日15:31 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月18日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家发展改革委政策研究室主任金贤东介绍，我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一位。

金贤东指出，2023年，在市场需求拉动、宏观政策推动以及全行业共同努力下，我国新能源汽车产业保持良好增长态势，呈现出3个方面显著特征。

一是产销规模创历史新高。全年新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一位；新能源汽车出口120.3万辆、同比增长77.2%，均创历史新高。

二是渗透率稳步提升。全年国内新能源汽车销量占全部汽车销售量比重达31.6%，较2022年提升6个百分点；截至2023年底，我国新能源汽车保有量为2041万辆，占汽车保有量比重为6.1%，较2022年底提升2个百分点。

三是配套设施不断健全。截至2023年底，我国累计建成充电设施859.6万台，数量居全球第一，逐步形成新能源汽车与充电基础设施相互促进的良性循环。

金贤东指出，中央经济工作会议已经对提振新能源汽车等大宗消费作出部署，国家发展改革委将不折不扣抓好贯彻落实，会同有关部门抓紧完善政策，积极扩大新能源汽车消费，推动产业高质量发展。重点是“三个加快”。

一是加快优化促进新能源汽车消费的政策措施，深入开展新能源汽车下乡活动，大力推动公共领域车辆电动化，促进新能源汽车市场平稳健康发展。

二是加快推动新能源汽车技术创新，强化汽车企业创新主体地位，提升电动化智能化技术水平，增强新能源汽车产业竞争力。

三是加快构建高质量充电基础设施体系，不断优化完善充电网络布局，加快重点区域基础设施建设，提升运营服务水平，为新能源汽车产业发展提供有力支撑。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：我国新能源汽车产销连续9年位居全球第一
　　人民网北京1月18日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家发展改革委政策研究室主任金贤东介绍，我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一位。 金贤东指出，2023年，在市场需求拉动、宏观政策推动以及全行业共同努力下，我国新能源汽车产业保持良好增长态势，呈现出3个方面显著特征。…
如何看待2023年GDP同比增长5.2%的含金量？国家发改委最新解读
　　人民网北京1月18日电 （记者申佳平）国家统计局1月17日发布数据，初步核算，全年国内生产总值126.06万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。对此，在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家发展改革委副主任刘苏社表示，过去的一年极为不易，中国经济顶住了外部压力、克服了内部困难，经济发展总体回升向好，主要预期目标圆满实现，高质量发展扎实推进，呈现“稳”“进”“好”三大特征。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部