人民网北京1月18日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家发展改革委政策研究室主任金贤东介绍，我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一位。

金贤东指出，2023年，在市场需求拉动、宏观政策推动以及全行业共同努力下，我国新能源汽车产业保持良好增长态势，呈现出3个方面显著特征。

一是产销规模创历史新高。全年新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一位；新能源汽车出口120.3万辆、同比增长77.2%，均创历史新高。

二是渗透率稳步提升。全年国内新能源汽车销量占全部汽车销售量比重达31.6%，较2022年提升6个百分点；截至2023年底，我国新能源汽车保有量为2041万辆，占汽车保有量比重为6.1%，较2022年底提升2个百分点。

三是配套设施不断健全。截至2023年底，我国累计建成充电设施859.6万台，数量居全球第一，逐步形成新能源汽车与充电基础设施相互促进的良性循环。

金贤东指出，中央经济工作会议已经对提振新能源汽车等大宗消费作出部署，国家发展改革委将不折不扣抓好贯彻落实，会同有关部门抓紧完善政策，积极扩大新能源汽车消费，推动产业高质量发展。重点是“三个加快”。

一是加快优化促进新能源汽车消费的政策措施，深入开展新能源汽车下乡活动，大力推动公共领域车辆电动化，促进新能源汽车市场平稳健康发展。

二是加快推动新能源汽车技术创新，强化汽车企业创新主体地位，提升电动化智能化技术水平，增强新能源汽车产业竞争力。

三是加快构建高质量充电基础设施体系，不断优化完善充电网络布局，加快重点区域基础设施建设，提升运营服务水平，为新能源汽车产业发展提供有力支撑。

(责编：申佳平、高雷)

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