人民网北京1月18日电 （记者申佳平）国家统计局1月17日发布数据，初步核算，全年国内生产总值126.06万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。对此，在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家发展改革委副主任刘苏社表示，过去的一年极为不易，中国经济顶住了外部压力、克服了内部困难，经济发展总体回升向好，主要预期目标圆满实现，高质量发展扎实推进，呈现“稳”“进”“好”三大特征。2023年中国经济“成绩单”确实来之不易，特别是在外部环境变乱交织对我不利影响加大、国内结构性周期性问题相互影响、重点领域风险防范化解向纵深推进的大背景下，取得这样的成绩，更是难能可贵。

刘苏社指出，展望2024年，我国发展仍是机遇和挑战并存。从困难挑战看，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内有效需求仍显不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，风险隐患仍然较多，国内大循环也存在堵点。从机遇条件看，新一轮科技革命和产业变革正在重塑世界经济格局，我国高水平社会主义市场经济体制也在不断完善，中国特色社会主义制度优势持续彰显，物质基础更加坚实，产业体系更加完备，政策空间依然充足。总体上看，有利条件强于不利因素，支撑中国经济平稳健康发展的因素仍然较多。

刘苏社举例表示，国内市场潜力仍然很大。随着我国推动经济高质量发展，提升科技创新能力、推动未来产业发展、促进绿色转型、加快新旧动能转换等方面的投资需求非常巨大，今天的投资就是明天的“竞争力”。又比如，改革开放创新持续增强内生动力。改革开放不断深化，数字产业化、产业数字化深入推进，人工智能、量子技术等未来技术加速应用转化，都为各类经营主体投资兴业提供了持续增长的发展空间、持续拓展的应用场景、持续优化的营商环境，必将不断激发经营主体的积极性、主动性、创造性。再比如，国际市场新的空间持续拓展。全球绿色低碳产品需求不断增加，带动中国电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池“新三样”出口快速增长。还有很多高质量、高效能、高性价比的中国产品出口明显加快，在更好满足全球市场需求的同时，形成了一些新的增长点。

“总的看，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，开放的中国将继续为世界带来更多的合作机遇，中国经济前景光明，对此我们充满信心。”刘苏社说。

(责编：申佳平、高雷)

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