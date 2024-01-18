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国家发改委：将加快推进民营经济促进法立法进程

2024年01月18日15:42 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者申佳平）1月18日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家发展改革委副秘书长、国民经济综合司司长袁达表示，将加快推进民营经济促进法立法进程。

袁达表示，支持民营经济发展是党中央的一贯方针，国家发展改革委认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续促进民营经济发展壮大，下一步将会同有关方面采取更多务实举措，不断优化民营经济发展环境，切实解决民营企业发展困难，提振民营企业发展信心，努力让民营企业有感有得。重点是抓好四方面工作。

一是不断强化民营经济发展的制度和法律保障。加快推进民营经济促进法立法进程，构建促进民营经济发展的制度保障体系，从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的作用。

二是狠抓促进民营经济发展各项政策落实落地。完善面向民营企业的信息发布机制，加大项目推介力度，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。支持民营企业开展关键核心技术攻关，会同有关方面打造一批关键行业民营科技领军企业、专精特新中小企业和创新能力强的中小企业特色产业集群。支持民营企业参与乡村振兴、区域协调发展、新型城镇化等重大战略，深度参与高质量共建“一带一路”有关行动。加强涉民营经济发展政策的一致性评估。

三是持续畅通民营企业诉求反映和问题解决渠道。不断健全民营经济形势监测指标体系，加强民营经济发展形势综合分析。健全完善多层次的与民营企业常态化沟通交流机制，畅通政企沟通交流渠道。坚持从个案和整体上及时掌握制约民营经济发展的问题，力争解决一类问题、受益一批企业、助力一个行业，真心实意为民营企业和民营企业家排忧解难。

四是积极营造促进民营经济发展的良好氛围。不断强化各方面统筹协调联动，凝聚推动民营经济高质量发展的政策合力和工作合力。总结推广各地促进民营经济发展的好经验好做法，研究形成可复制可推广的政策举措，推动各地加强互学互鉴。推出一批敢闯敢干、改革创新的民营企业家先进典型，培育和弘扬企业家精神，持续营造正确认识、充分尊重、积极关心民营企业发展的良好环境。

(责编：申佳平、高雷)
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