人民网北京1月18日电 （记者申佳平）当前，我国正处于“三九、四九”这个冬季用能高峰时段。在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家发展改革委政策研究室主任金贤东表示，在各方共同努力下，全国能源运行总体平稳。下一步，国家发展改革委将主要做好三方面工作，确保人民群众安全温暖过冬过节。

金贤东介绍，供暖季以来，国家发展改革委会同煤电油气运保障工作部际协调机制各成员单位，多措并举做好保暖保供工作。

一方面，全力提高煤电油气供应能力。发挥煤炭兜底保障作用，稳定煤炭产量，目前全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上、同比增加3000万吨左右。同时，提升电力供应能力，加强跨省跨区电力互济。指导上游供气企业加大天然气上产力度，确保进口资源落实到位，入冬前储气库、LNG储罐等库存总体处于较高水平。

另一方面，全力应对自然灾害等突发事件。紧急组织各有关方面及时应对地震、低温雨雪冰冻灾害等影响，做好风险隐患巡检排查和突发险情应对处置。提前研判并准备应对大范围寒潮影响，在寒潮期间加强资源调度保障，全力增加电力、天然气顶峰保供能力。尽管去年12月中下旬全国最高日用电负荷达到13.45亿千瓦的历史新高，天然气用量连续8日创历史新高，但煤电油气运总体运行平稳，人民群众安全温暖过冬得到有效保障。

金贤东表示，当前，我国正处于“三九、四九”这个冬季用能高峰时段。在各方共同努力下，全国能源运行总体平稳。下一步，国家发展改革委将继续发挥协调机制作用，全力做好供暖季的能源保供各项工作，确保人民群众安全温暖过冬过节。

一是保障能源稳定生产供应。坚持冬季能源保供日调度、日监测机制，保持煤炭、电力、天然气高位供应能力，督促各方履行好能源中长期合同，加强煤电油气品种互济和区域协同。

二是做好低温雨雪灾害等情况的应对准备。密切跟踪极端天气变化趋势，组织主要能源企业提前准备应急调峰资源，加强电网安全运行和受灾检修，做实做细电力负荷管理预案和天然气应急保供预案。

三是确保民生用能需求。压实各地区民生用能保障主体责任，重点关注农村“煤改气”“煤改电”等保供薄弱环节，对个案问题、苗头性问题第一时间采取果断措施妥善解决。

(责编：申佳平、高雷)

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