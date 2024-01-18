人民网北京1月18日电 （记者申佳平）1月18日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家发展改革委副秘书长、国民经济综合司司长袁达提到，今年将提升文化、旅游、体育等消费基础设施，改善消费软环境，让群众放心、安心、舒心消费。

“当前和未来一段时间，要巩固和增强经济回升向好态势，必须坚定实施扩大内需战略，进一步释放消费潜力，扩大有效投资。”袁达指出，一方面，要激发有潜能的消费，要下大力气改善居民收入预期、提高消费能力、增强消费意愿。

一是促进居民多渠道增收。更加突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定，积极拓宽居民增收渠道，扩大中等收入群体规模，强化农民增收举措。

二是创新商品和服务供给。大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点，促进新能源汽车、电子产品等大宗消费，同时以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动消费品以旧换新。

三是提高商品和服务消费质量。持续推动开展家用电器、儿童用品、纺织服装以及新兴消费品等产品质量分级，加强文旅、体育、养老家政等服务消费领域标准研制，提升文化、旅游、体育等消费基础设施，改善消费软环境，让群众放心、安心、舒心消费。

袁达表示，还要扩大有效益的投资，要拓展有效投资空间，持续优化投资环境，切实提高投资综合效益。

一是发挥好政府投资带动放大效应。政府投资更多投向打基础、利长远、固根本的能力建设项目，今年将加大对关键核心技术与攻关、新型基础设施、节能减排降碳的支持力度，加快培育发展新动能。

二是大力激发民间投资活力。完善投融资机制，实施好政府和社会资本合作新机制，全面梳理适宜民间资本参与的项目清单，依托投资项目在线审批监管平台进行项目推介，支持社会资本参与新型基础设施等领域建设。在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面，进一步打通制约民间投资的堵点、难点、痛点。

三是推动降低投融资成本。健全市场化利率形成、调控和传导机制，促进社会综合融资成本稳中有降，引导金融机构积极支持民间投资项目，鼓励发展创业投资、股权投资。落实落细小微企业税费优惠政策。有效降低全社会物流成本。四是持续加强投资项目服务和要素保障。强化部门之间、中央与地方之间协同配合，支持重点项目加快前期工作进度，加强项目资金、用地（用海）、环评等要素保障，加快项目审批手续，推动项目加快建设、形成实物工作量。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经