探索普惠公益更多可能 多方共建“短视频+直播”公益生态
人民网北京1月18日电 （记者许维娜）近年来，不少基于互联网特点谋划的公益项目蓬勃发展。有专业人士表示，数字化建设能够提升公益事业的影响力，使科技更具人文关怀，从而让互联网公益成为推动经济社会可持续发展动力。
日前，首届快手公益生态大会在北京举办，大会以共建“短视频＋直播”时代的数字公益生态为主题，现场发布了2024《快手公益生态报告》，宣布启动公益+计划，探索数字公益生态的更大可能。
中国互联网协会副秘书长戴炜在致辞中表示，依托互联网技术构建的数字社会，公益离大家越来越近，短视频直播平台不仅赋能各类经营主体和中小企业实现数字化升级，也在践行企业社会责任方面做了不少探索，形成了独特的公益生态。
快手科技高级副总裁马宏彬分享了以普惠为初心的公益思考。他表示，公司持续在公益领域展开实践，将公益与平台内容生态、商业生态、行业生态结合，为乡村振兴、就业、适老等议题创造长期价值。他相信，随着更多合作伙伴加入，“短视频＋直播”能够给公益注入更多活力。
企业公益的成长与探索，得益于合作伙伴、用户共同参与，更得益于平台繁荣的内容生态。数据显示，2023全年平台上知识类直播达3600万场；观看“三农”内容直播的人次超过1165亿；快聘业务协助3亿人次在平台上找工作，这些都为其在乡村振兴、就业创业、非遗与知识传播、数字素养提升等领域开展工作打下了良好的生态基础。
快手科技副总裁、北京快手公益基金会理事长宋婷婷表示，技术普惠是公益特色之一，“短视频+直播为普惠公益发展提供了内容与产业融合的更多机遇，未来公司将在重点人群帮扶、技能培训、文化传承等领域不断发力，建立多层次、可持续发展的公益生态体系。”宋婷婷表示。
会上，快手宣布启动公益+计划，共建“短视频+直播”时代的公益新生态，从“公益+数字技术”“公益+行业发展”“公益+社会关爱”“公益+灾害响应”四大板块助力社会可持续发展。
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