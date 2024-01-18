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发改委：“十四五”20项主要指标中16项基本符合或快于预期

2024年01月18日17:17 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者许维娜）如何理解“十四五”规划中期报告中“时间过半、任务过半”？对于保质保量完成目标任务，特别是创新驱动发展、科技自立自强方面的任务，有哪些进一步举措？

18日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，解读宏观经济形势和政策。会上，国家发展改革委副主任刘苏社表示，“十四五”规划是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年规划。

按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委会同有关方面对“十四五”规划《纲要》实施情况进行了中期评估。2023年12月底，十四届全国人大常委会第7次会议审议了关于“十四五”规划和2035年远景目标纲要实施中期评估报告。

刘苏社表示，从主要目标指标看，“十四五”前半程，经济增长保持在合理区间，创新驱动发展成效明显，民生福祉不断增进，绿色发展取得积极进展，安全保障能力明显增强，20项主要指标中16项基本符合或快于预期。

从重大战略任务看，17个方面重大战略任务总体进展顺利，科技自立自强成效初显，现代产业体系加快发展，全面推进乡村振兴实现良好开局，区域协调发展扎实推进，生态文明建设取得新进展，国家经济安全保障能力持续提升。

从重大工程项目看，国家发展改革委会同有关部门，坚持项目跟着规划走、资金等要素跟着项目走，加强调度和监测，强化要素保障，目前102项重大工程项目中，96项进展符合预期、6项基本符合预期，有力支撑了相关领域任务落实。

综合各方情况看，“十四五”规划《纲要》实施总体上实现“时间过半、任务过半”，这两个“过半”是在国际局势急剧变化等各项困难和风险挑战下取得的，成绩来之不易，需要倍加珍惜。

刘苏社表示，“十四五”以来，创新驱动发展取得明显成效，新型研发机构数量超过2400家，高被引论文数保持世界第二位，企业研发经费投入占全社会比重超过77%。

刘苏社表示，下一步，国家发展改革委将继续坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，扎实做好四个方面工作。一是发挥新型举国体制优势，全力推进重点领域核心技术攻关。二是强化基础研究前瞻性、战略性、系统性布局以及经费支持。三是促进科技成果转化，强化企业创新主体地位。四是完善科研人员培养使用机制，构建具有国际竞争力的创新人才吸引政策。

他透露，下一步，国家发展改革委将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢牢把握中国式现代化的科学内涵和本质要求，着力推动高质量发展，统筹发展和安全，把稳增长放在更加突出重要位置，着力释放内需潜力、提升创新能力、培育发展动力，着力深化改革开放、稳定社会预期、提振发展信心，以钉钉子精神持续抓好“十四五”规划《纲要》各项目标任务落实，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。

(责编：乔业琼、高雷)
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