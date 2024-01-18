人民网北京1月18日电 （欧阳易佳）据中央气象台消息，2024年的首场寒潮天气过程将于20日开始，影响我国中东部大部地区。20日至23日，我国中东部地区气温预计下降6至10℃，其中内蒙古中部、陕西北部、华北西部、吉林东部、辽宁东部、江南中东部和南部、华南北部等地下降10至14℃，局部地区超过14℃，气温0℃线将南压至华南北部一带。

中央气象台首席预报员马学款表示，18日至21日，北方大部地区会出现明显降雪天气，内蒙古中部和东部偏南降雪更加明显，将出现大雪和局地暴雪。21日至22日，南方地区也会出现大范围较强降雪，川西高原、陕西南部、重庆东部、湖北南部、安徽南部、贵州、湖南、江西、浙江中西部、福建西北部，以及广西东北部等地部分地区会出现大到暴雪，湖南中西部、贵州东部局地可能出现大暴雪。

“在贵州东部和南部、云南东部、湖南西部和南部，以及两广北部高海拔地区，可能出现局地冻雨。”马学款说，“上述地区普遍会出现5到15毫米降雪，由于前期地表温度相对较高，降雪会出现融化现象。后期地面将会形成3到10厘米积雪，可能会超过15厘米。”

中国气象局公共气象服务中心正研级高工冯蕾表示，在公路交通方面，19日至20日，内蒙古境内京藏、荣乌、二广、包茂等高速路段受中到大雪影响，道路积雪和结冰风险高。东北地区京哈、大广、绥满、荣乌等高速，山东境内京沪、长深、沈海、荣乌等高速，山西境内二广、荣乌等高速，陕西京昆、连霍等高速，以及甘肃京藏、兰海高速路段，将受到小雪及雨夹雪影响，道路结冰风险高。21日至23日，南方多省份受低温雨雪天气影响，湖南境内京港澳、京昆、泉南、包茂、杭瑞、二广等高速，江西境内大广、济广、福银、沪昆、厦蓉、泉南等高速，贵州境内沪昆、厦蓉、兰海、杭瑞等高速，四川境内京昆、沪昆、厦蓉高速与重庆境内沪渝、沪蓉、兰海、包茂高速道路结冰风险高，易发生交通拥堵或交通阻断，恶劣天气影响路段交通事故风险较高。

在铁路交通方面，21日到22日，湖北西部和南部、湖南中北部、江西中北部、贵州西北部、浙江西部、福建西北部、重庆北部和东南部以及四川北部高速铁路沿线有中雪天气，对高速铁路运行产生影响，可能会导致列车晚点。19日，内蒙古中部、湖南中北部、江西中部、贵州东北部、浙江西部、重庆北部和西南部等地高速铁路沿线有大到暴雪天气，对高速铁路运行影响较大。

冯蕾提醒，春运已经开启，本次寒潮过程恰逢一年当中最寒冷阶段，建议公众在春运返乡或出行时，做好防寒保暖工作，防范降雨、降雪降温、道路湿滑以及大风天气的不利影响。高海拔山区驾车出行人员，要注意防范雨雪冰冻，道路湿滑等不利影响。同时，也应及时关注天气预报信息，合理安排出行时间，以及出行方式。

(责编：乔业琼、高雷)

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