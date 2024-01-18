人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

今年首场寒潮将携暴雪来袭 多条高速路段受影响

2024年01月18日18:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月18日电 （欧阳易佳）据中央气象台消息，2024年的首场寒潮天气过程将于20日开始，影响我国中东部大部地区。20日至23日，我国中东部地区气温预计下降6至10℃，其中内蒙古中部、陕西北部、华北西部、吉林东部、辽宁东部、江南中东部和南部、华南北部等地下降10至14℃，局部地区超过14℃，气温0℃线将南压至华南北部一带。

中央气象台首席预报员马学款表示，18日至21日，北方大部地区会出现明显降雪天气，内蒙古中部和东部偏南降雪更加明显，将出现大雪和局地暴雪。21日至22日，南方地区也会出现大范围较强降雪，川西高原、陕西南部、重庆东部、湖北南部、安徽南部、贵州、湖南、江西、浙江中西部、福建西北部，以及广西东北部等地部分地区会出现大到暴雪，湖南中西部、贵州东部局地可能出现大暴雪。

“在贵州东部和南部、云南东部、湖南西部和南部，以及两广北部高海拔地区，可能出现局地冻雨。”马学款说，“上述地区普遍会出现5到15毫米降雪，由于前期地表温度相对较高，降雪会出现融化现象。后期地面将会形成3到10厘米积雪，可能会超过15厘米。”

中国气象局公共气象服务中心正研级高工冯蕾表示，在公路交通方面，19日至20日，内蒙古境内京藏、荣乌、二广、包茂等高速路段受中到大雪影响，道路积雪和结冰风险高。东北地区京哈、大广、绥满、荣乌等高速，山东境内京沪、长深、沈海、荣乌等高速，山西境内二广、荣乌等高速，陕西京昆、连霍等高速，以及甘肃京藏、兰海高速路段，将受到小雪及雨夹雪影响，道路结冰风险高。21日至23日，南方多省份受低温雨雪天气影响，湖南境内京港澳、京昆、泉南、包茂、杭瑞、二广等高速，江西境内大广、济广、福银、沪昆、厦蓉、泉南等高速，贵州境内沪昆、厦蓉、兰海、杭瑞等高速，四川境内京昆、沪昆、厦蓉高速与重庆境内沪渝、沪蓉、兰海、包茂高速道路结冰风险高，易发生交通拥堵或交通阻断，恶劣天气影响路段交通事故风险较高。

在铁路交通方面，21日到22日，湖北西部和南部、湖南中北部、江西中北部、贵州西北部、浙江西部、福建西北部、重庆北部和东南部以及四川北部高速铁路沿线有中雪天气，对高速铁路运行产生影响，可能会导致列车晚点。19日，内蒙古中部、湖南中北部、江西中部、贵州东北部、浙江西部、重庆北部和西南部等地高速铁路沿线有大到暴雪天气，对高速铁路运行影响较大。

冯蕾提醒，春运已经开启，本次寒潮过程恰逢一年当中最寒冷阶段，建议公众在春运返乡或出行时，做好防寒保暖工作，防范降雨、降雪降温、道路湿滑以及大风天气的不利影响。高海拔山区驾车出行人员，要注意防范雨雪冰冻，道路湿滑等不利影响。同时，也应及时关注天气预报信息，合理安排出行时间，以及出行方式。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中电数据科学与智能工程研究院在京成立
　　人民网北京1月18日电 （记者赵竹青）记者从中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）获悉，1月15日，中电数据科学与智能工程研究院（以下简称研究院）在北京揭牌成立，中国科学院院士梅宏被聘为研究院学术委员会主任。 中国电子科技委副主任朱立锋表示，数据作为数字经济的关键要素，其基础性、战略性作用日益凸显。…
“2024全国网上年货节”今天启动 将持续至2月17日
　　人民网北京1月18日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东18日在例行发布会上表示，“2024全国网上年货节”今天拉开帷幕，活动将持续到2月17日（正月初八）。作为“消费促进年”的首场线上重点活动，本届年货节，将把各地、各电商平台和商家的线上促销活动“串珠成链”“集链成群”，以更多更具特色的消费活动迎接龙年新春。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部