人民网北京1月18日电 （记者杜燕飞）国家发改委17日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年1月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨均降低50元。折算升价，从全国平均来看，每升92号汽油、95号汽油、0号柴油均下调0.04元。

至此，国内成品油价格迎来年内首次下调。据测算，以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱92号汽油将少花2元。本次油价下调后，国内油价呈现“一涨一跌”格局，除海南、西藏外，全国其他地区92号汽油维持在“7元时代”。

多家分析机构表示，从本轮成品油调价周期来看，中东紧张局势有所升级，多地发生冲突，市场对原油需求疲软产生担忧，国际油价承压运行。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（1月3日—1月16日），平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期下降1.4%、1.2%。

下一轮国内成品油调价窗口将于2024年1月31日24时开启。“以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现小幅上调的趋势。”隆众资讯分析师李彦表示，从目前来看，国际原油市场多空博弈态势明显，或维持窄幅震荡表现，预计下一轮成品油调价搁浅的概率较大。

金联创成品油分析师毕明欣也认为，进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率或以负值开端。短期内，国际原油走势或区间震荡，原油变化率或负向区间波动运行，新一轮成品油零售价下调概率偏大。

卓创资讯成品油分析师徐娜表示，展望后市，市场依然担忧全球经济走弱的问题。短期内多空博弈的过程依旧存在且延续，预计短期内国际油价或保持区间震荡走势。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油8.78元/升

西藏拉萨：92号汽油8.54元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.81元/升

云南昆明：92号汽油7.81元/升

贵州贵阳：92号汽油7.79元/升

四川成都：92号汽油7.76元/升

重庆：92号汽油7.73元/升

广西南宁：92号汽油7.72元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.69元/升

广东广州：92号汽油7.68元/升

湖北武汉：92号汽油7.67元/升

河南郑州；92号汽油7.67元/升

北京：92号汽油7.66元/升

甘肃兰州：92号汽油7.66元/升

河北石家庄：92号汽油7.66元/升

天津：92号汽油7.66元/升

江苏南京：92号汽油7.63元/升

浙江杭州：92号汽油7.63元/升

吉林长春：92号汽油7.63元/升

上海：92号汽油7.63元/升

山东济南：92号汽油7.63元/升

福建福州：92号汽油7.63元/升

江西南昌：92号汽油7.62元/升

青海西宁：92号汽油7.62元/升

安徽合肥：92号汽油7.62元/升

湖南长沙：92号汽油7.61元/升

山西太原：92号汽油7.61元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.6元/升

宁夏银川：92号汽油7.56元/升

陕西西安：92号汽油7.55元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.49元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：乔业琼、高雷)

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