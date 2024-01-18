原标题：商务部原副部长魏建国：2024年是中国经济“龙抬头”之年

中新网1月18日电 商务部原副部长魏建国18日在京表示，2024年将是中国经济企稳回升的重要一年，也是稳中有进、以进促稳、先立后破的重要一年，是中国的龙年，更是中国经济“龙抬头”之年。

国家统计局17日公布2023年国民经济运行情况，GDP、工业、投资、消费、就业等核心数据揭晓。18日，中国新闻社在京举办“国是论坛：2024年会”，论坛以“推进中国式现代化”为主题，邀请多位专家解读全年经济数据。魏建国在参会时对2024年中国经济作出如上预判。

商务部原副部长魏建国 赵文宇摄

魏建国表示，今年年初以来，多个国际组织和机构都先后调高了中国经济的增长预期，并一致认为，中国仍是全球经济增长的最大引擎，中国的外贸也在2023年交出了一个亮丽的进出口的成绩单。他认为，这说明我国政府所坚持的稳外资、稳外贸的政策叠加效应已经呈现。外贸的拐点已经出现，2024年外贸进出口将不仅企稳回升，而且形势会越来越好。

魏建国预判，拉动经济的三驾马车中的外贸将会在2024年率先解冻回暖，进出口贸易将会在今年第一季度末能够双双转正增长，无论外贸的市场规模和潜力都将超过2023年。

魏建国表示，说到“龙抬头”就要提到中国的消费市场，中国消费市场的回暖速度之快令人惊讶。“它不仅对中国经济起到一个促进和拉动的作用，更重要的是它激发了企业，特别是民营企业在创新和投资上面发展的信心，加快了我国国内市场的大循环。”

(责编：乔业琼、陈键)

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