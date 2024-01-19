数据来源：国家税务总局

制图：沈亦伶

本报北京1月18日电 （记者王观）国家税务总局最新发布的数据显示，2023年，全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，有效助力稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力。全年组织各项税费收入31.7万亿元，着力夯实财力保障基础。

支持创新再加力。2023年，国家激励企业加大研发投入的税收优惠政策不断“加码”。企业所得税预缴申报数据显示，2023年前三季度，全国企业申报享受研发费用加计扣除金额1.85万亿元，其中制造业企业受益最广，享受加计扣除政策金额占比为58.9%。

政策找人提效能。税务部门发挥税收大数据优势，智能匹配税费政策与适用对象，确保符合条件的企业及时收到契合自身需求的政策，2023年7月以来，已累计推送6.7亿户（人）次、14.9亿条。

优化服务解难题。聚焦企业发展诉求，在尊重企业意愿的前提下，利用税收大数据为企业牵线搭桥，全年共帮助企业实现购销213亿元。聚焦缓解小微企业融资难，深化拓展“银税互动”，进一步降低中小银行参与门槛，全年助力小微企业获得银行贷款892.8万笔，贷款金额2.84万亿元。

《 人民日报 》（ 2024年01月19日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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