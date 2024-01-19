人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元（新数据 新看点）

2024年01月19日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　数据来源：国家税务总局
　　制图：沈亦伶

　　本报北京1月18日电  （记者王观）国家税务总局最新发布的数据显示，2023年，全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，有效助力稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力。全年组织各项税费收入31.7万亿元，着力夯实财力保障基础。

　　支持创新再加力。2023年，国家激励企业加大研发投入的税收优惠政策不断“加码”。企业所得税预缴申报数据显示，2023年前三季度，全国企业申报享受研发费用加计扣除金额1.85万亿元，其中制造业企业受益最广，享受加计扣除政策金额占比为58.9%。

　　政策找人提效能。税务部门发挥税收大数据优势，智能匹配税费政策与适用对象，确保符合条件的企业及时收到契合自身需求的政策，2023年7月以来，已累计推送6.7亿户（人）次、14.9亿条。

　　优化服务解难题。聚焦企业发展诉求，在尊重企业意愿的前提下，利用税收大数据为企业牵线搭桥，全年共帮助企业实现购销213亿元。聚焦缓解小微企业融资难，深化拓展“银税互动”，进一步降低中小银行参与门槛，全年助力小微企业获得银行贷款892.8万笔，贷款金额2.84万亿元。

　　《 人民日报 》（ 2024年01月19日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中电数据科学与智能工程研究院在京成立
　　人民网北京1月18日电 （记者赵竹青）记者从中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）获悉，1月15日，中电数据科学与智能工程研究院（以下简称研究院）在北京揭牌成立，中国科学院院士梅宏被聘为研究院学术委员会主任。 中国电子科技委副主任朱立锋表示，数据作为数字经济的关键要素，其基础性、战略性作用日益凸显。…
“2024全国网上年货节”今天启动 将持续至2月17日
　　人民网北京1月18日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东18日在例行发布会上表示，“2024全国网上年货节”今天拉开帷幕，活动将持续到2月17日（正月初八）。作为“消费促进年”的首场线上重点活动，本届年货节，将把各地、各电商平台和商家的线上促销活动“串珠成链”“集链成群”，以更多更具特色的消费活动迎接龙年新春。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部