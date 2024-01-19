本报记者 郁静娴

数据来源：农业农村部

制图：沈亦伶

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开展东西部协作，是党中央着眼推动区域协调发展、促进共同富裕作出的重大决策。2021年新一轮东西部协作启动以来，在协作双方共同努力下，一大批帮扶项目落地见效，释放出澎湃动能。

2021年新一轮东西部协作启动以来，协作省份充分发挥各地区比较优势，加强产业合作、资源互补、劳务对接、人才交流，形成了多层次、多形式、全方位的协作帮扶格局。

当前，东西部协作已成为巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村全面振兴的重要力量。2023年，东部8个省市向西部10个省区市投入财政援助资金231.9亿元，协作双方互派党政挂职干部3045人、专业技术人才2.5万人。在协作双方共同努力下，一大批帮扶项目落地见效，释放出澎湃动能。

区域优势互补，要素双向流动

推动强县富民产业蓬勃发展

四川省九龙县魁多镇，3900亩高山茶园层层叠翠。刚入冬时，浙江省杭州市西湖区和本地茶叶专家就联合召开了冬管前期研判会，组织茶农进行深翻、修剪、复壮等管理养护作业，为春季新茶萌芽打基础。不远处的直播间，一款西湖区和九龙县共同打造的红茶正热销——九龙本土茶叶融合了西湖九曲红梅的制作工艺，茶香格外悠远。

“贡嘎南坡的一片叶子，凝结了两地深厚茶缘。”魁多镇党委书记秦秀珍说，当地拥有众多原生态古茶树，茶叶品质好，但山高路远，销路始终不畅。

一边是高品质原料生产基地，一边是成熟的技术和营销经验，在西湖区协作帮扶下，漫山茶叶成了生金的“茶业”。

秦秀珍介绍，这两年，古茶园里建成了全天候网格监测系统和大数据综合分析平台，实现茶叶生长全程追溯和茶园精细化管理，传统种植变为有标准、可持续的“茶叶工厂”。通过深入开展古茶树普查和保护开发，挖掘茶马古道文化等历史文化内涵，茶村、茶乡还成了受欢迎的旅游打卡地。2023年，九龙县生态茶叶现代农业产业园区综合产值7083万元，实现茶叶销售收入近5500万元。

优势互补、资源集聚，为脱贫地区产业发展注入动力。2023年，东部8个省市与西部10个省区市共建产业园区775个，新增引导3049家企业投资1684.8亿元，采购、帮助销售西部地区农产品1104.8亿元。

产业成长为集群，进一步放大发展效能。“我们将广西、贵州的能源、土地、劳动力等资源与广东的市场、科技、人才优势有机结合起来，协作打造产业集群、协同优化营商环境，赋能县域经济高质量发展。”广东省乡村振兴局东西部协作处处长刘正跃说。

贵州省正安县，一根琴弦拨动产业强音。自广东横琴粤澳深度合作区与正安县建立协作帮扶关系以来，通过共同补齐基础配套、营商环境等短板，延伸上下游产业链条，吉他产业优势集群实现空间拓展、量级提升，从合作代工向自主创新、制造向创造逐步转型。

目前，园区已入驻吉他生产及配套企业130家，连续三年出口额超过1亿美元。粤黔协作工作队驻遵义工作组组长赵亮介绍，今年将继续投入协作资金200万元，实施吉他文化综合推广及展演等项目，加力支持正安吉他文化产业发展。

加强劳务对接，培训职业技能

保障脱贫群众稳岗就业

在广东新宝电器股份有限公司，大部分一线工人来自省外。“我来这里打工四个年头了，工作一直很稳定。”48岁的装配工李振莲来自广西兴业县北市镇院垌村，2021年通过技能培训晋升为技工，目前月工资达到5000多元。

针对广西、贵州99个脱贫县农村劳动力就业务工需求，广东省通过东西部协作，双向建立“一县一企”农村劳动力稳岗就业基地建设，突出长效吸纳、持续稳岗作用。“我们跟广西、贵州的多个县建立了劳务协作关系，促进脱贫人口定点输出就业。”新宝电器公司人资中心办经理马婧说。

劳务对接、援企稳岗，促进脱贫人口稳岗就业。2023年，东部8个省市帮助西部10个省区市81.5万名农村劳动力实现就业，其中脱贫劳动力54.3万人。农业农村部区域协作促进司有关负责人说，经过多年帮扶，脱贫地区有了长足发展，但总体水平仍滞后，加上部分脱贫劳动力技能不足，还需加大帮扶力度。

山东省对口支援办公室主任李秋生介绍，近3年来，鲁甘两省聚焦品牌建设，组建鲁甘“工匠联盟”，针对农村转移劳动力、农村“两后生”、未就业高校毕业生、返乡农民工、防返贫监测对象等重点群体开展技能培训，推进高质量就业创业。

走进甘肃省东乡族自治县东塬乡毛沟村一处农家院，“兰州牛肉面”招牌醒目，面香扑鼻。店主马文东两年前参加了当地人社部门组织的“兰州拉面师”培训，回村后开起了农家面馆，带动12名农村劳动力就业。目前，鲁甘两省已协作开发了兰州拉面师、临夏砖雕、东乡绣娘等一批特色职业培训项目，累计培训约4万人次，就业率稳定在90%以上。

就业是民生之本。截至2023年11月底，全国脱贫劳动力务工规模3293.9万人，超出年度目标274.7万人，稳住了脱贫人口60%以上的收入。今年，农业农村部将会同人力资源社会保障部深入实施防止返贫就业攻坚行动，确保脱贫劳动力务工就业规模稳定在3000万人以上。

农业农村部区域协作促进司有关负责人表示，在稳定外出务工规模方面，要进一步发挥东西部劳务协作机制作用，督促东部省份落实帮扶责任，加大乡村工匠和脱贫地区劳务品牌培育，努力把脱贫劳动力稳在岗位、稳在企业、稳在当地，提升带动就业能力；督促中西部地区落实主体责任，加强劳务对接，提高劳务输出组织化程度。同时，落实好跨省务工一次性交通补助、吸纳就业奖补等各项政策。

加强人才交流，健全帮扶机制

提升西部协作地区内生发展动力

推动乡村全面振兴，还要从机制上造血。近两年，山东重庆协作中，创新开展村支书赴山东挂职取经活动。重庆市累计选派14个区县共660名村党组织书记到山东省结对地市综合实力较强的村（社区）实岗锻炼。

“围绕产业振兴、乡村治理、环境整治等方面，山东和重庆共同商定接收村，一对一安排实岗锻炼地点和岗位，在名额分配上重点考虑重庆市城口县、巫溪县等4个国家乡村振兴重点帮扶县，帮助提升重点帮扶地区党组织书记个人能力和综合素质。”李秋生说。

“不仅开了眼界，还学到了先进村发展产业的宝贵经验。”从山东省泰安市岱岳区朱家庄村挂职学习回来后，重庆市巫溪县土城镇平阳村党支部书记张亮风风火火地发展起了村集体经济。几年间，村里通过村党支部领办合作社，利用荒山荒坡发展600多亩脆李产业园和15亩集体水产养殖基地，去年村集体经济收益超过20万元。

除了基层治理领域，医疗、教育等领域干部人才“组团式”帮扶，也不断满足协作地区全方位发展需求。上海推动30多家三级医院以“组团+接力”方式结对帮扶云南30多家县级医院，帮助建设提升一批重点、特色专科，强化医疗人才培养。北京市朝阳区的22所学校与内蒙古自治区的22所学校签订了为期5年的一对一结对帮扶协议，2023年选派了27位干部、教师。

2023年，东西部协作省份双方互派党政挂职干部和专业技术人才2.8万余人、完成协议数的212.1%，干部人才交流进一步深化。同时，东部地区积极推广本地乡村振兴经验，帮助西部地区提升人居环境整治成效，打造了1311个乡村振兴样板村。

“全社会的广泛参与，为东西部协作营造了守望相助的良好氛围。”农业农村部区域协作促进司有关负责人表示，2021年调整完善了东西部协作结对关系，由原“一对多、多对一”调整优化为原则上一个东部省份结对帮扶一个西部省份的长期固定结对关系。下一步，将继续坚持双向协作、互惠互利、多方共赢，加强产业合作、资源互补、劳务对接、人才交流，促进协作双方协调发展、协同发展、共同发展。

《 人民日报 》（ 2024年01月19日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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