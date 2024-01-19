原标题：云技术赋能打造行业先锋 “招联大厦私有云项目”入选中国信通院行业云平台优秀案例

近日，中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）公布“行业云平台领航者”优秀案例名单。历经严格筛选和层层评审，招联消费金融股份有限公司（简称“招联”）、联通（广东）产业互联网有限公司、联通数字科技有限公司联合申报的“招联大厦私有云服务建设项目”，凭借卓越的实用性和行业示范性在91份申报项目中脱颖而出，荣获“行业云平台先锋开拓项目优秀案例”。

为打造云计算相关“专精特新”领先企业，培育具有核心竞争力的云产业集群，工信部直属中国信通院发起“行业云平台领航者”优秀案例评选活动，旨在挖掘具有产业引领与推广应用效用的行业云典型案例，以推动行业云平台在企业数字化转型中的快速应用，引领大中小型企业转型升级，带动行业高质量发展。评选活动历时4个多月，经过评委组材料初审、调查访谈、专家评审会等多个环节严格考察，最终共有26个优秀案例入选，包括招商局集团、中国银联、阿里云等行业龙头企业。

在数字化浪潮下，云计算技术已经成为各行各业转型升级的重要支撑。为了充分满足金融行业对于客户数据保护安全性、私密性、合规性的高要求，招联加强私有云服务探索，经公开招标遴选，携手云计算国家队——联通云，联合打造“招联大厦私有云服务建设项目”。该项目严格参照中国人民银行金融行业云计算三项标准规范，采用安全性、可靠性较高的多云部署架构，通过云联网络技术实现多云互通，构建了业务多活架构，为业务系统提供了稳定、安全、可靠的基础云服务平台，也标志着联通云在金融行业的第一朵私有云、信创云即将交付落地。

作为与母公司中国联通联合打造的创新性工程，该项目集结了联通与招联的技术优势，展现出强大的商业和经济社会价值。项目通过“私有云+安全+应用”三大要素，为招联亿级用户提供安全可信金融服务，有效提高了金融行业的服务质量和效率，并保障了用户信息与财产安全，为金融行业的发展提供了借鉴和参考。

招联大厦私有云服务建设项目，不仅进一步巩固了招联在金融科技领域的领先地位，也为其未来的创新发展奠定了坚实的基础。作为中国联通与招商银行两家央企的合作典范，招联坚持自主创新，构建了以“云技术”为基础的消费金融系统，成为同业首家“去IOE”和打造云架构系统的消费金融公司。伴随着新一轮科技革命持续推进，招联积极探索大模型、人工智能、云计算等金融科技前沿领域，发布消费金融行业首个130亿参数开源大模型“招联智鹿”，与中科大合作完成的“3D动作表示学习”“扩散生成图像检测”2篇论文在国际顶会发表，针对深度伪造技术首创的“DIRE”模型，达到该项研究任务中最先进水平，并获得了国际平台的官方认可。

随着云技术、人工智能等前沿技术的快速发展，对企业管理能力提出更专业、更深入、更具行业特性化的需求。未来，招联将继续秉持“以科技践行普惠，让信用不负期待”理念，继续发挥金融科技优势，致力于打造更智能、更便捷、更安全的金融服务体验。同时，招联也将进一步加强与母公司及各行业的合作，共同探索金融科技的更多可能性，为行业的可持续发展贡献力量。

(责编：董童、李源)

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