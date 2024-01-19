宋晨、徐鹏航、温竞华、陈凯姿

1月18日凌晨，天舟七号货运飞船成功对接于空间站天和核心舱后向端口。在稍早前的17日晚间，搭载天舟七号货运飞船的长征七号遥八运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射。本次任务中，有哪些航天科技为天舟七号货运飞船保驾护航？

1月17日22时27分，搭载天舟七号货运飞船的长征七号遥八运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射。约10分钟后，飞船与火箭成功分离并进入预定轨道，之后飞船太阳能帆板顺利展开，发射取得圆满成功。新华社记者 李刚 摄

新一代“指挥家” 助力发射更安全

天舟七号货运飞船在发射时要经受火箭发动机产生的巨大噪声带来的考验。为了保证发射任务的圆满成功，飞船在地面研制阶段要进行噪声试验的考核。

考核的“考场”就是由航天科技集团五院打造的巨型“混响室”，“考卷”则是由噪声试验控制系统这位优秀的“指挥家”指挥低、中、高频喇叭组成的“合唱团”模仿火箭起飞升空时发出的噪声。

在这次“考试”中，天舟七号货运飞船交出了满分答卷。这也是新一代噪声试验控制系统在载人航天任务中的“首秀”，这一系统经历了三十多年的发展，性能达到了国际先进水平。

综合化测控系统 发射全程尽可“掌控”

在茫茫太空中，如何像追踪物流信息一样对天舟七号状态进行全程“掌控”？

中国电科相关专家表示，天舟七号任务运用的新一代综合化测控系统可自动化运行，类似飞机的自动驾驶仪，可根据任务占用和设备健康状况，在全网自行按需分配计算资源，提高资源利用率。

该测控系统由中国电科打造，可同时运行多种测控、数据传输工作模式，并兼容不同信号形式、不同频点、多个目标，实现对飞船的轨道测量、遥测遥控和数据传输。

驱动机构优化升级 “运动关节”灵活稳健

目前，空间站长期处于组合体形态，货运飞船在其中所面临的力热环境较为复杂多变，这对于货运飞船的“运动关节”——驱动机构的可靠性提出了更高要求。

当飞船停靠空间站后，位于太阳翼与飞船推进舱舱体连接处的驱动机构，是为飞船提供能源传输的重要部件。它通过调整太阳翼的角度，以实现太阳光最大范围照在太阳翼上，从而保证发电效率。

在天舟七号货运飞船研制过程中，航天科技集团八院研制人员对驱动机构进行优化升级，进一步提高其驱动能力和驱动可靠性，让这一“运动关节”可以更好地控制太阳翼完成跟踪、捕获等动作，应对太阳翼展开、飞行器变轨、对接、停靠、返回制动等工况的适应能力更强。

(责编：王震、陈键)

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