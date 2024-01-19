邹多为

民以食为天。不论是电瓶车上载满的外卖、当代“打工人”的标配咖啡+奶茶，还是“香”飘海内外的火锅、快餐……令人着迷的“舌尖”美食离不开一个字——“吃”。

吃，看似事小，却也实力了得。

最新数据显示，2023年中国餐饮收入首次突破5万亿元大关，创历史新高。随着餐饮住宿等接触型、聚集型消费较快回暖，消费重新成为经济增长的主动力。

堂食暂停、流水大减、成本上涨……多重压力一度让这个最能体现人间烟火气的行业在疫情期间遭遇困境：从2019年的4.67万亿元到2023年的5.29万亿元，餐饮收入几经波动。

餐饮业如何“挺”过来？怎样“焕”新颜？

从烘焙、茶饮、预制菜到远程选餐、在线下单；从低脂、轻食到“餐饮+旅游”“餐饮+展演”“餐饮+IP”……多变的环境下，创新的步伐不变，老百姓的美味“清单”在多元业态、智能服务、健康品类和更具创意中质感十足。

中国饭店协会发布的报告显示，2022年，不少省份烘焙、茶饮等新兴业态的门店营收均实现两位数同比增长。

在这个以个体工商户为主力军的行业里，万千经营主体的携手前行支撑中国餐饮业迎来又一个春天。数据显示，2023年，全国共注册餐饮单位超410万家，个体工商户占比超八成。

餐饮业一头连着“嘴巴”，一头连着“泥巴”，在“粮头食尾”“农头工尾”里都可以见到它的身影。

一块馍、一碗面、一盘菜……伴随田间地头的农副产品进城、入店、上桌，农户的“钱袋子”鼓起来，好日子“火”起来。

餐饮业能够激发多少就业活力？

以一家餐厅为例，除了厨师、服务员，还涉及采购、运输、市场营销、策划、菜品研发等多个工种。报告显示，平均每10平方米餐厅营业面积就可以解决一个就业岗位。我国餐饮业直接就业人员已近3000万。

餐饮业的撬动力有多大？

上承原料供应、农业发展，下接社会就业、内需消费。2023年，餐饮业带动农副食材、食品加工业等相关产业约2万亿元营收，推动我国经济回升向好。

有人说，世间唯爱与美食不可辜负。饮食是生活必需，也是文化传承。经历风雨，让我们对饮食文化有了更深的共情。

鲁、川、粤、苏、闽、浙、湘、徽八大菜系，麻、辣、咸、鲜、香、甜应有尽有，螺蛳粉、功夫茶、潮州菜、沙县小吃等国潮美食名片……丰富多元的餐饮文化流露出人们对生活的热爱，一道道中华料理、一款款融合菜肴吃出了人气，也提振了消费。

新华社北京1月18日电

(责编：王震、陈键)

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