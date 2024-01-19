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“消费马车”跑起来 内需潜力放出来

王悦阳
2024年01月19日09:10 | 来源：新华社
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国家统计局17日发布最新数据显示，2023年我国社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长7.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%，比上年提高43.1个百分点。消费成为带动经济恢复的重要力量。

2023年，“消费复苏”成为热词。从盛夏淄博烧烤“一座难求”到隆冬“南方小土豆”勇闯哈尔滨，从排起长队的餐饮门店到电影票房刷新最快破百亿元纪录……“消费马车”疾驰，展现中国大市场的活力。数字消费、绿色消费、健康消费快速发展，智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货潮品消费热点不断升温，“消费马车”结构升级，彰显中国经济的韧性。

“消费马车”热点亮点多，得益于中国14亿多人口超大规模市场的强力支撑。无论是“刚去黑龙江滑雪，又到海南冲浪”“春去福建学簪花，秋到新疆玩自驾”，还是“特种兵式旅游”、探索未知街巷的城市漫步，人们对于美好生活的向往和追求，蕴藏着不容小觑的消费能力。另一方面，超大规模市场是技术创新的肥沃土壤。2023年我国新能源汽车产销量均超900万辆，连续9年全球第一，我国大量新能源汽车用户数据不仅成为企业研究的基础，也提供了车企引领科技前沿方向的底气。“新供给”的不断涌现，培育消费新增长点，释放超大规模市场的更多潜能。

着眼长远，还需继续加快培育完整内需体系。一系列促消费政策对稳定消费市场、促进消费恢复起到积极作用；新业态新模式的健康发展，为恢复和扩大消费拓展新空间。也应该看到，消费意愿与居民收入关系密切，预期稳定、民生层面的后顾之忧少，消费潜能才能够被进一步激发。不断优化的消费环境、日益完善的促消费的体制机制、持续提高的社会保障能力和公共服务水平，能够破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的障碍，也是老百姓能消费、敢消费、愿消费的重要前提和坚实保障。

消费一头连着宏观经济，一头连着千家万户。超大规模市场消费潜力大、韧性强、后劲足，锚定促消费的“主引擎”，释放消费潜力、激发消费活力，将为中国经济持续回升向好注入更多新动力。

新华社北京1月18日电

(责编：王震、陈键)
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