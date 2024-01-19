证监会新闻发布会现场。图片来源：证监会网站

人民网北京1月19日电 （记者李彤）今日，证监会举行新闻发布会，围绕市场关注的热点问题进行了回应，表示2023年证监会聚焦信息披露违法等重点案件，重拳惩治违法，坚持“零容忍”打击不动摇，切实让行政执法“长牙带刺”。

证监会处罚委办公室主任滕必焱介绍说：“2023年全系统共审结案件350余件，处罚责任主体千余人（家）次，罚没款金额60余亿元。特别是对紫晶存储案、泽达易盛案、易见股份案、奇信股份案等市场影响恶劣、社会关注度高的财务造假案件依法从严从重惩处，有力整肃净化市场环境。”

滕必焱表示，下一步证监会将继续保持“严”的行政执法主基调，坚持“零容忍”，锚定“高质量”，在行政处罚案件审理工作中，把握好法律规定的证券违法行为构成要件，从严追究违法行为的法律责任。对财务造假、欺诈发行、中介机构失职缺位等违法行为紧盯不放、严惩不贷，强化震慑助力打假防假；对操纵市场、内幕交易等行为严格规范精准执法，助力维护公平交易秩序；积极支持刑事司法和民事赔偿等工作，构建“长牙带刺”立体追责体系，为资本市场高质量发展保驾护航。

(责编：乔业琼、高雷)

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