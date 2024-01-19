人民网北京1月19日电 （记者赵竹青）记者从上海交通大学医学院附属胸科医院获悉，1月17日，该院肿瘤科主任陆舜带领团队领衔开展的“特瑞普利单抗联合含铂双药化疗用于可手术II-III期非小细胞肺癌受试者的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床研究”（简称Neotorch研究）在国际顶尖期刊《美国医学会杂志》（JAMA）发表。

这是中国首个肺癌围术期免疫治疗研究。基于此项研究结果，由我国自主研发的创新免疫药特瑞普利单抗成功获国家药品监督管理局批准新适应症上市。

值得一提的是，该研究还开创了全球首个“3+1+13”非小细胞肺癌围术期治疗新模式。“3+1+13”即术前“3”周期的新辅助免疫治疗联合化疗、术后“1”周期免疫治疗联合化疗，以及“13”个月的免疫单抗维持治疗。不同于以往，这项研究关注到术前、术中、术后患者的各阶段治疗，真正实现了肺癌全流程管理。

陆舜表示，“不论是临床诊疗水平还是临床科研能力，我们已经由此前的‘跟跑者’逐渐转变为‘同行者’甚至在一些方面成为‘领跑者’。越来越多的中国创新方案扎根中国，走向世界，并最终改变全球治疗标准。此次Neotorch获得JAMA发表是一个起点，中国原创的‘3+1+13’围术期治疗模式具有最高循证医学价值，必将为患者建立新的治疗标准，为中国乃至全球肺癌诊疗格局带来变革。”

(责编：赵竹青、高雷)

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