人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

肺癌围术期免疫治疗研究取得新成果

2024年01月19日20:30 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月19日电 （记者赵竹青）记者从上海交通大学医学院附属胸科医院获悉，1月17日，该院肿瘤科主任陆舜带领团队领衔开展的“特瑞普利单抗联合含铂双药化疗用于可手术II-III期非小细胞肺癌受试者的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床研究”（简称Neotorch研究）在国际顶尖期刊《美国医学会杂志》（JAMA）发表。

这是中国首个肺癌围术期免疫治疗研究。基于此项研究结果，由我国自主研发的创新免疫药特瑞普利单抗成功获国家药品监督管理局批准新适应症上市。

值得一提的是，该研究还开创了全球首个“3+1+13”非小细胞肺癌围术期治疗新模式。“3+1+13”即术前“3”周期的新辅助免疫治疗联合化疗、术后“1”周期免疫治疗联合化疗，以及“13”个月的免疫单抗维持治疗。不同于以往，这项研究关注到术前、术中、术后患者的各阶段治疗，真正实现了肺癌全流程管理。

陆舜表示，“不论是临床诊疗水平还是临床科研能力，我们已经由此前的‘跟跑者’逐渐转变为‘同行者’甚至在一些方面成为‘领跑者’。越来越多的中国创新方案扎根中国，走向世界，并最终改变全球治疗标准。此次Neotorch获得JAMA发表是一个起点，中国原创的‘3+1+13’围术期治疗模式具有最高循证医学价值，必将为患者建立新的治疗标准，为中国乃至全球肺癌诊疗格局带来变革。”

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
肺癌围术期免疫治疗研究取得新成果
　　人民网北京1月19日电 （记者赵竹青）记者从上海交通大学医学院附属胸科医院获悉，1月17日，该院肿瘤科主任陆舜带领团队领衔开展的“特瑞普利单抗联合含铂双药化疗用于可手术II-III期非小细胞肺癌受试者的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床研究”（简称Neotorch研究）在国际顶尖期刊《美国医学会杂志》（JAMA）发表。 这是中国首个肺癌围术期免疫治疗研究。…
神舟十六号乘组太空归来后首次公开亮相
　　神舟十六号乘组太空归来后首次公开亮相。人民网记者 翁奇羽摄 人民网北京1月19日电 （记者赵竹青、翁奇羽）1月19日下午，中国航天员科研训练中心在北京航天城举行神舟十六号航天员乘组与记者见面会。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部