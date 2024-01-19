人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

神舟十六号乘组太空归来后首次公开亮相

2024年01月19日19:56 | 来源：人民网
小字号

神舟十六号乘组太空归来后首次公开亮相。人民网记者 翁奇羽摄

神舟十六号乘组太空归来后首次公开亮相。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京1月19日电 （记者赵竹青、翁奇羽）1月19日下午，中国航天员科研训练中心在北京航天城举行神舟十六号航天员乘组与记者见面会。景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员从太空返回80天后首次正式公开亮相。

见面会上，航天员大队大队长陈冬介绍了神舟十六号乘组返回后的恢复情况及后续打算：乘组飞行正常返回后恢复期主要分为隔离恢复阶段、疗养恢复阶段、恢复观察阶段三个阶段实施。截至目前，乘组已完成前两个阶段工作。在中国航天员科研训练中心科研保障团队的精心守护和照料下，神舟十六号乘组身心状态良好，体重稳定在飞行前水平，肌肉力量、耐力和运动心肺功能基本恢复到飞行前水平。

2023年5月30日，景海鹏、朱杨柱、桂海潮乘坐神舟飞船飞向太空。10月31日，神舟十六号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，3名航天员健康状况良好，神舟十六号载人飞行任务取得圆满成功。

神舟十六号飞行任务是中国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段后的首次载人飞行任务。3名航天员在轨驻留154天期间，进行了1次出舱活动和中国空间站第4次太空授课活动，配合完成空间站多次货物出舱任务，为空间站任务常态化实施奠定了基础。乘组还开展了大量实验与研究，同时，在空间生命科学与人体研究、微重力物理和空间新技术等领域取得重要进展，迈出了载人航天工程从建设向应用、从投入向产出转变的重要一步。

航天员景海鹏。人民网记者 翁奇羽摄

航天员景海鹏。人民网记者 翁奇羽摄

航天员朱杨柱。人民网记者 翁奇羽摄

航天员朱杨柱。人民网记者 翁奇羽摄

航天员桂海潮。人民网记者 翁奇羽摄

航天员桂海潮。人民网记者 翁奇羽摄

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十六号乘组太空归来后首次公开亮相
　　神舟十六号乘组太空归来后首次公开亮相。人民网记者 翁奇羽摄 人民网北京1月19日电 （记者赵竹青、翁奇羽）1月19日下午，中国航天员科研训练中心在北京航天城举行神舟十六号航天员乘组与记者见面会。…
朱雀三号火箭完成首次大型垂直起降飞行试验
　　人民网北京1月19日电 （记者赵竹青）19日，朱雀三号可重复使用火箭垂直返回技术在我国酒泉卫星发射中心完成首次飞行试验。此次试验由蓝箭航天VTVL-1试验箭完成，验证了低空低速状态下的火箭垂直回收能力、控制系统与发动机调推性能的匹配性以及火箭垂直回收的制导控制算法。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部