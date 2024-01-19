神舟十六号乘组太空归来后首次公开亮相。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京1月19日电 （记者赵竹青、翁奇羽）1月19日下午，中国航天员科研训练中心在北京航天城举行神舟十六号航天员乘组与记者见面会。景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员从太空返回80天后首次正式公开亮相。

见面会上，航天员大队大队长陈冬介绍了神舟十六号乘组返回后的恢复情况及后续打算：乘组飞行正常返回后恢复期主要分为隔离恢复阶段、疗养恢复阶段、恢复观察阶段三个阶段实施。截至目前，乘组已完成前两个阶段工作。在中国航天员科研训练中心科研保障团队的精心守护和照料下，神舟十六号乘组身心状态良好，体重稳定在飞行前水平，肌肉力量、耐力和运动心肺功能基本恢复到飞行前水平。

2023年5月30日，景海鹏、朱杨柱、桂海潮乘坐神舟飞船飞向太空。10月31日，神舟十六号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，3名航天员健康状况良好，神舟十六号载人飞行任务取得圆满成功。

神舟十六号飞行任务是中国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段后的首次载人飞行任务。3名航天员在轨驻留154天期间，进行了1次出舱活动和中国空间站第4次太空授课活动，配合完成空间站多次货物出舱任务，为空间站任务常态化实施奠定了基础。乘组还开展了大量实验与研究，同时，在空间生命科学与人体研究、微重力物理和空间新技术等领域取得重要进展，迈出了载人航天工程从建设向应用、从投入向产出转变的重要一步。

航天员景海鹏。人民网记者 翁奇羽摄

航天员朱杨柱。人民网记者 翁奇羽摄

航天员桂海潮。人民网记者 翁奇羽摄

(责编：赵竹青、高雷)

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