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朱雀三号火箭完成首次大型垂直起降飞行试验

2024年01月19日17:29 | 来源：人民网
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人民网北京1月19日电 （记者赵竹青）19日，朱雀三号可重复使用火箭垂直返回技术在我国酒泉卫星发射中心完成首次飞行试验。此次试验由蓝箭航天VTVL-1试验箭完成，验证了低空低速状态下的火箭垂直回收能力、控制系统与发动机调推性能的匹配性以及火箭垂直回收的制导控制算法。

本次飞试的VTVL-1试验箭起飞质量约50.3吨，全箭最大起飞质量可达68吨，为目前国内起飞规模最大的垂直起降试验箭。它是面向可复用火箭研制的全尺寸工程样机，采用与朱雀三号一致的不锈钢材料体系和全尺寸大推力液氧甲烷发动机，同时应用了高精度垂直回收制导控制、着陆缓冲机构、地面一体化测发控系统等多项朱雀三号可重复使用火箭的关键技术，为2025年朱雀三号首飞奠定了坚实的技术基础。

朱雀三号是下一代可重复使用液氧甲烷运载火箭，同时也是中国首款不锈钢液体运载火箭，箭体直径4.5m，整流罩直径5.2m，全箭总长76.6m，起飞质量约660吨，起飞推力约900吨，动力系统采用自主研制的天鹊系列液氧甲烷发动机。

据了解，朱雀三号一子级设计复用次数不少于20次，一次性使用任务的低轨运载能力可达21.3吨，航区回收任务为18.3吨，可强力支撑我国卫星互联网组网的高密度发射、大型通信卫星GTO轨道发射以及各型飞船发射的任务需求，助推中国商业航天跨进大运力、可重复、低成本的卫星互联网时代。

(责编：赵竹青、高雷)
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