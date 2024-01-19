人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“脑智发育与教育科学实验室”落地惠州

2024年01月19日17:08 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月19日电 （记者赵竹青）记者从深圳市神经科学研究院获悉，1月18日，由与深圳市神经科学研究院与惠州市东江博雅学校联合成立的“脑智发育与教育科学实验室”正式揭牌。

暨南大学（深圳）教授、深圳市神经科学研究院院长谭力海表示，我国高度重视青少年心理与脑智健康，青少年的各种心理问题包括焦虑、抑郁、睡眠双向障碍等，以及各种大脑发育相关的问题包括学习困难、交流障碍、注意力障碍等，归根结底是大脑的发育和脑活动异常造成的。因此加强脑科学研究，对青少年心理问题和脑智发育障碍的早期诊断和治疗极其重要。

国家科技部资源配置与管理司原副司长、一级巡视员曹国英提到，当前三个方面的科学问题有待人们去探索，一是宇宙起源、人类发展等无限大的问题；二是纳米、夸克等无限小的问题；三是人们对自身认知的问题，这与心理健康和脑智发展息息相关。在国家布局的重大科技专项中，其中就包括了脑科学与类脑研究，对人们心理健康和脑智发展有着重要意义。

当前，我国仍有数千万儿童存在脑智发育和心理健康问题。《2022年国民抑郁症蓝皮书》显示，近年来抑郁症发病群体呈现年轻化趋势，18岁以下抑郁症患者占总数的30.28%，50%的抑郁症患者为在校学生。流行病学研究表明，在学龄儿童中，阅读学习困难发生率为10%，注意力专注障碍、记忆障碍发生率约12%，情绪和行为问题发生率为15%～30%。加快脑科学领域研究，对实现青少年脑智发育和心理健康的早期干预、早诊优治的目标具有重要意义。

据了解，深圳市神经科学研究院与惠州市东江博雅学校共同参与了科技部科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大专项中的中国学龄儿童脑智发育研究，双方共同成立的“脑智发育与教育科学实验室”，将在未来3至4年时间内，针对近1000名6到18岁儿童青少年开展大脑发育和认知发展研究，其中涵盖基因-脑-行为-环境多个维度，研发基于家庭、学校及社区的大脑开发与保护平台。实验室的研究将由北京师范大学牵头，研究还包括了深圳市神经科学研究院在内的全国百余家单位参与的“中国学龄儿童脑智发育队列研究”这一中国脑计划重大项目的重要组成部分。

“中国学龄儿童脑智发育研究作为一项面向国家重大需求的前沿科学研究，项目目标是争取达到我国儿童青少年认知能力同比提升20%，心理健康水平同比提升25%，各类学习困难的平均发生率降低50%。这一项目产生的科研成果将应用到中小学校中，极大地提升这些学校儿童青少年的心理健康与认知能力。”谭力海介绍。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“脑智发育与教育科学实验室”落地惠州
　　人民网北京1月19日电 （记者赵竹青）记者从深圳市神经科学研究院获悉，1月18日，由与深圳市神经科学研究院与惠州市东江博雅学校联合成立的“脑智发育与教育科学实验室”正式揭牌。 暨南大学（深圳）教授、深圳市神经科学研究院院长谭力海表示，我国高度重视青少年心理与脑智健康，青少年的各种心理问题包括焦虑、抑郁、睡眠双向障碍等，以及各种大脑发育相关的问题包括学习困难、交流障碍、注意力障碍等，归根结底是大脑的发育和脑活动异常造成的。…
2023年全国吸收外资1.1万亿元人民币
　　人民网北京1月19日电 （记者孙红丽）商务部19日发布数据显示，2023年，全国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%；实际使用外资金额11339.1亿元人民币，同比下降8.0%，规模仍处历史高位。 从行业看，制造业实际使用外资金额3179.2亿元人民币，下降1.8%，其中高技术制造业实际使用外资增长6.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部