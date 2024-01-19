人民网北京1月19日电 （记者赵竹青）记者从深圳市神经科学研究院获悉，1月18日，由与深圳市神经科学研究院与惠州市东江博雅学校联合成立的“脑智发育与教育科学实验室”正式揭牌。

暨南大学（深圳）教授、深圳市神经科学研究院院长谭力海表示，我国高度重视青少年心理与脑智健康，青少年的各种心理问题包括焦虑、抑郁、睡眠双向障碍等，以及各种大脑发育相关的问题包括学习困难、交流障碍、注意力障碍等，归根结底是大脑的发育和脑活动异常造成的。因此加强脑科学研究，对青少年心理问题和脑智发育障碍的早期诊断和治疗极其重要。

国家科技部资源配置与管理司原副司长、一级巡视员曹国英提到，当前三个方面的科学问题有待人们去探索，一是宇宙起源、人类发展等无限大的问题；二是纳米、夸克等无限小的问题；三是人们对自身认知的问题，这与心理健康和脑智发展息息相关。在国家布局的重大科技专项中，其中就包括了脑科学与类脑研究，对人们心理健康和脑智发展有着重要意义。

当前，我国仍有数千万儿童存在脑智发育和心理健康问题。《2022年国民抑郁症蓝皮书》显示，近年来抑郁症发病群体呈现年轻化趋势，18岁以下抑郁症患者占总数的30.28%，50%的抑郁症患者为在校学生。流行病学研究表明，在学龄儿童中，阅读学习困难发生率为10%，注意力专注障碍、记忆障碍发生率约12%，情绪和行为问题发生率为15%～30%。加快脑科学领域研究，对实现青少年脑智发育和心理健康的早期干预、早诊优治的目标具有重要意义。

据了解，深圳市神经科学研究院与惠州市东江博雅学校共同参与了科技部科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大专项中的中国学龄儿童脑智发育研究，双方共同成立的“脑智发育与教育科学实验室”，将在未来3至4年时间内，针对近1000名6到18岁儿童青少年开展大脑发育和认知发展研究，其中涵盖基因-脑-行为-环境多个维度，研发基于家庭、学校及社区的大脑开发与保护平台。实验室的研究将由北京师范大学牵头，研究还包括了深圳市神经科学研究院在内的全国百余家单位参与的“中国学龄儿童脑智发育队列研究”这一中国脑计划重大项目的重要组成部分。

“中国学龄儿童脑智发育研究作为一项面向国家重大需求的前沿科学研究，项目目标是争取达到我国儿童青少年认知能力同比提升20%，心理健康水平同比提升25%，各类学习困难的平均发生率降低50%。这一项目产生的科研成果将应用到中小学校中，极大地提升这些学校儿童青少年的心理健康与认知能力。”谭力海介绍。

(责编：赵竹青、高雷)

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