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2023年全国吸收外资1.1万亿元人民币

2024年01月19日16:53 | 来源：人民网
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人民网北京1月19日电 （记者孙红丽）商务部19日发布数据显示，2023年，全国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%；实际使用外资金额11339.1亿元人民币，同比下降8.0%，规模仍处历史高位。

从行业看，制造业实际使用外资金额3179.2亿元人民币，下降1.8%，其中高技术制造业实际使用外资增长6.5%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长32.1%、12.2%。服务业实际使用外资金额7760.8亿元人民币，下降13.4%。建筑业、科技成果转化服务、研发与设计服务领域实际使用外资分别增长43.7%、8.9%和4.1%。高技术产业引资4233.4亿元人民币，占实际使用外资金额比重为37.3%，较2022年全年提升1.2个百分点，创历史新高。

从来源地看，法国、英国、荷兰、瑞士、澳大利亚实际对华投资分别增长84.1%、81.0%、31.5%、21.4%、17.1%（含通过自由港投资数据）。

(责编：孙红丽、高雷)
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