人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

两主体拒收现金被罚9000元和2000元

2024年01月19日16:27 | 来源：人民网
小字号

图片来源：信用中国

图片来源：信用中国

人民网北京1月19日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为维护人民币法定货币地位和流通秩序，切实保障公众使用现金的权益，提高全社会对维护人民币现金使用的思想自觉和行为自觉，近期，国家发展改革委和人民银行在“信用中国”网站对2023年第四季度因拒收现金受到行政处罚的主体进行了专项公示。

据了解，本次公示的行政处罚主体共2个，作出行政处罚决定的时间范围为2023年10月至2023年12月，处罚金额分别为9000元和2000元。

下一步，两部门将继续做好规范和便利人民币现金收付相关工作，切实保障公众合理、安全、顺畅使用现金的合法权益。广大经营主体应强化法治观念，维护人民币法定地位，杜绝拒收人民币现金行为。欢迎社会公众予以监督、依法维权，共同营造和谐便利的现金流通环境。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
两主体拒收现金被罚9000元和2000元
　　图片来源：信用中国 人民网北京1月19日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为维护人民币法定货币地位和流通秩序，切实保障公众使用现金的权益，提高全社会对维护人民币现金使用的思想自觉和行为自觉，近期，国家发展改革委和人民银行在“信用中国”网站对2023年第四季度因拒收现金受到行政处罚的主体进行了专项公示。 据了解，本次公示的行政处罚主体共2个，作出行政处罚决定的时间范围为2023年10月至2023年12月，处罚金额分别为9000元和2000元。…
2024年全国春运电视电话会议：引导学生、务工人员、游客等错峰出行
　　制图：申佳平 人民网北京1月19日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，1月19日，2024年全国春运电视电话会议在京召开。会议指出，今年春运期间人员流动规模将显著超过疫情前水平，铁路、民航客运量有望创历史新高。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部