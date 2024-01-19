图片来源：信用中国

人民网北京1月19日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为维护人民币法定货币地位和流通秩序，切实保障公众使用现金的权益，提高全社会对维护人民币现金使用的思想自觉和行为自觉，近期，国家发展改革委和人民银行在“信用中国”网站对2023年第四季度因拒收现金受到行政处罚的主体进行了专项公示。

据了解，本次公示的行政处罚主体共2个，作出行政处罚决定的时间范围为2023年10月至2023年12月，处罚金额分别为9000元和2000元。

下一步，两部门将继续做好规范和便利人民币现金收付相关工作，切实保障公众合理、安全、顺畅使用现金的合法权益。广大经营主体应强化法治观念，维护人民币法定地位，杜绝拒收人民币现金行为。欢迎社会公众予以监督、依法维权，共同营造和谐便利的现金流通环境。

(责编：申佳平、高雷)

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