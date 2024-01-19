人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024年全国春运电视电话会议：引导学生、务工人员、游客等错峰出行

2024年01月19日15:21 | 来源：人民网
小字号

制图：申佳平

制图：申佳平

人民网北京1月19日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，1月19日，2024年全国春运电视电话会议在京召开。会议指出，今年春运期间人员流动规模将显著超过疫情前水平，铁路、民航客运量有望创历史新高。春运期间，要加强学生、务工人员、游客等错峰出行引导，尽量避开春运高峰。

会议强调，2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好春运工作十分重要。各地区、各有关部门和单位要切实提高政治站位，强化底线思维，坚持目标导向和问题导向，扎实做好春运工作，切实保障广大人民群众安全便捷舒心出行，让党中央放心，让人民群众满意。

会议指出，要准确把握形势，充分预估春运新趋势新挑战。综合研判，今年春运期间人员流动规模将显著超过疫情前水平，铁路、民航客运量有望创历史新高，高峰时段、热点地区客流、车流规模大，运力组织、运输服务、错峰引导、安全生产和应急处置等任务较重，必须高度重视，妥善应对。

会议要求，各地区、各有关部门和单位要精心组织，全力以赴做好春运各项工作。

一是着力加大运力供给。按照“充足安排、按需启动、响应快速、应急有备”的原则，科学预测客流需求和趋势变化，充分挖掘运输潜力，做好运力统筹调配。

二是着力加强运输衔接。加强铁路、公路、水路、民航等干线运输方式间、城市交通与干线运输间信息共享、服务衔接，方便旅客联程运输和中转换乘，畅通出行“最先和最后一公里”。

三是着力强化安全生产。坚持人民至上、生命至上，严格落实安全生产和消防安全责任制，压实企业主体责任和部门监管责任，做好客流、车流快速增长的安全生产准备。

四是着力优化出行体验。强化道路疏堵保畅，优化自驾出行服务；加强学生、务工人员、游客等错峰出行引导，尽量避开春运高峰；引导加强个人防护，保障旅客健康出行。

五是着力提升应急能力。做好恶劣天气下交通管控和服务保障，加强煤电油气等要素综合保障、通信设施故障处置，细化完善各类应急处置预案。

六是着力保障物资运输。统筹兼顾客货运输，扎实做好煤炭、油气等重要能源物资和粮食等重要民生物资运输，保障经济社会稳定运行和居民生活需求。

七是着力营造温暖氛围。深入组织开展农民工平安返乡、志愿者服务春运“暖冬行动”等活动，加强对老幼病残孕等重要群体和春运一线职工的关心关爱，做好春运宣传和舆情引导。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2024年全国春运电视电话会议：引导学生、务工人员、游客等错峰出行
　　制图：申佳平 人民网北京1月19日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，1月19日，2024年全国春运电视电话会议在京召开。会议指出，今年春运期间人员流动规模将显著超过疫情前水平，铁路、民航客运量有望创历史新高。…
数读中国 | 五个字，看2023年工业和信息化奋发之姿
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部