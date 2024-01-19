制图：申佳平

人民网北京1月19日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，1月19日，2024年全国春运电视电话会议在京召开。会议指出，今年春运期间人员流动规模将显著超过疫情前水平，铁路、民航客运量有望创历史新高。春运期间，要加强学生、务工人员、游客等错峰出行引导，尽量避开春运高峰。

会议强调，2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好春运工作十分重要。各地区、各有关部门和单位要切实提高政治站位，强化底线思维，坚持目标导向和问题导向，扎实做好春运工作，切实保障广大人民群众安全便捷舒心出行，让党中央放心，让人民群众满意。

会议指出，要准确把握形势，充分预估春运新趋势新挑战。综合研判，今年春运期间人员流动规模将显著超过疫情前水平，铁路、民航客运量有望创历史新高，高峰时段、热点地区客流、车流规模大，运力组织、运输服务、错峰引导、安全生产和应急处置等任务较重，必须高度重视，妥善应对。

会议要求，各地区、各有关部门和单位要精心组织，全力以赴做好春运各项工作。

一是着力加大运力供给。按照“充足安排、按需启动、响应快速、应急有备”的原则，科学预测客流需求和趋势变化，充分挖掘运输潜力，做好运力统筹调配。

二是着力加强运输衔接。加强铁路、公路、水路、民航等干线运输方式间、城市交通与干线运输间信息共享、服务衔接，方便旅客联程运输和中转换乘，畅通出行“最先和最后一公里”。

三是着力强化安全生产。坚持人民至上、生命至上，严格落实安全生产和消防安全责任制，压实企业主体责任和部门监管责任，做好客流、车流快速增长的安全生产准备。

四是着力优化出行体验。强化道路疏堵保畅，优化自驾出行服务；加强学生、务工人员、游客等错峰出行引导，尽量避开春运高峰；引导加强个人防护，保障旅客健康出行。

五是着力提升应急能力。做好恶劣天气下交通管控和服务保障，加强煤电油气等要素综合保障、通信设施故障处置，细化完善各类应急处置预案。

六是着力保障物资运输。统筹兼顾客货运输，扎实做好煤炭、油气等重要能源物资和粮食等重要民生物资运输，保障经济社会稳定运行和居民生活需求。

七是着力营造温暖氛围。深入组织开展农民工平安返乡、志愿者服务春运“暖冬行动”等活动，加强对老幼病残孕等重要群体和春运一线职工的关心关爱，做好春运宣传和舆情引导。

(责编：申佳平、高雷)

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