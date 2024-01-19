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数读中国 | 五个字，看2023年工业和信息化奋发之姿

2024年01月19日14:24 | 来源：人民网
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(责编：申佳平、高雷)
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数读中国 | 五个字，看2023年工业和信息化奋发之姿
　　
工信部：将挖掘早期硬科技项目 引导资本接续投入
　　人民网北京1月19日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌介绍，今年将聚焦生物制造、人工智能、内河船舶、低空经济等领域挖掘早期硬科技项目，引导金融资本、社会资本、产业资本接续投入， 辛国斌表示，去年以来，工信部积极会同财政部、人民银行、金融监管总局、证监会等部门开展了一些探索性工作，进一步引导金融资源加大对制造业重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。目前，已和全国22家金融机构开展了战略合作，初步形成了部门协同、央地联动、各类政策协调配合、金融机构广泛参与的产融合作工作格局。…
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