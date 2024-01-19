人民网北京1月19日电 （黄盛）“近五年来，证监会依法调查各类证券期货违法案件近1900件，向公安移送涉嫌证券期货犯罪案件近600件。”19日，证监会首席检查官、稽查局局长李明在证监会召开的例行发布会上介绍了证监稽查执法工作相关情况。他表示，把稽查执法与市场发展对立起来的想法，不符合实际。活跃市场、提振信心，需要规范有序、公平公正的市场环境；依法查处违法行为、维护市场秩序、净化市场生态的工作基调，必须始终坚持、一以贯之。

据悉，近一段时期，证监稽查执法着重强化违法违规线索发现能力，依法从严打击各类证券违法行为，强化行刑立体追责惩治效果。

立足“打早打小”，强化违法违规线索发现能力。据介绍，稽查执法是证券监管的重要部分，稽查执法重点必须与中心工作始终保持一致。李明介绍说，目前，证监会各业务条线不断完善违法违规线索发现机制，向稽查部门移送违法线索的渠道进一步畅通、效能进一步提高。比如，前段时间，市场对大股东违规减持高度关注，为稳定市场预期，提振市场信心，证监会发布了减持新规，稽查执法及时聚焦市场关切与监管重心，快查快处一批违规减持案，取得较好效果。

保持严的基调，依法从严打击各类证券违法行为。李明表示，近五年来，证监会严肃查办科创板、创业板发行申报欺诈案件，坚决打击挑战底线的行为；重拳打击上市公司实际控制人、董监高人员等“关键少数”有组织、有预谋地实施财务造假违规信披行为，以及违规占用、担保等背信行为，保障以信息披露为核心的注册制改革走深走实；对从事保荐承销、审计会计、法律、评级等证券服务的中介机构“一案双查”，警示资本市场“看门人”提高执业质量；严厉打击操纵市场行为和性质恶劣的内幕交易行为，给投资者提供更加健康的市场秩序。

注重发挥执法合力，强化行刑立体追责惩治效果。公安部、最高人民检察院相继在证监会派驻执法机构，共同完善涉刑案件移送机制、联合督办推进重大案件、快速稳妥处置涉资本市场虚假信息，合力构建起有中国特色的证券执法司法协作新格局。李明说，证券执法司法部门按照实质大于形式的原则惩“首恶”、不枉不纵的原则追“帮凶”，对苗头性犯罪露头就打，对“掏空”上市公司、非法配资等关联犯罪进行全链条、穿透式打击，并实施重大违法强制退市，起到了综合惩治的效果。

李明认为，稽查执法不仅要发挥“惩”的功能，还要体现“治”的效果。依法惩罚造假、欺诈，让不法之人付出沉痛代价之后，还要配合有关部门督促违法者整改，消除不法状态、消除不良影响，恢复原状。要督促加强上市公司等主体的内控与合规建设，为投资者提供真实透明规范的上市公司，结合办案中发现的问题，反馈日常监管，完善规则体系。提升资本市场监管治理效能，是最好的投资者保护，能真正建立起有利于稳定市场、活跃市场的长期信心。

(责编：孙红丽、高雷)

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