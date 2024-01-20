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工行2023年承销债券规模超2万亿元

2024年01月20日09:08 | 来源：人民网
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日前，中国工商银行官方发布消息，2023年，该行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极服务国家战略，发挥债券服务优势精准支持实体经济重点领域和薄弱环节，推动经济社会高质量发展。去年全年主承销各类债券2700余支，承销规模连续两年超过2万亿元，为实体经济高质量发展提供了有力的资金支持。

在促进绿色发展方面，工商银行认真践行绿色和可持续发展理念，持续加大绿色金融类债券承销发行力度。2023年，该行承销境内绿色、可持续发展和社会责任等ESG债券近100只，债券发行规模超4500亿元，募集资金全部用于绿色产业及社会责任项目。在绿色金融债发行方面，2023年在境内发行绿色金融债券600亿元；在境外成功发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券与“一带一路”主题境外绿色债券，累计募集资金规模超40亿美元，进一步巩固了该行在境内外绿色债券发行领域的领先优势。

在发展科技金融方面，工商银行为科创类债券承销业务开辟绿色通道，持续拓宽科技创新企业融资渠道。2023年累计承销科创票据融资规模超过300亿元，同比增长超过3倍。其中，主承销境内银行间市场首只可持续挂钩混合型科创票据，通过创新结构设计有效满足科技型企业全生命周期融资需求。

与此同时，工商银行秉持金融为民理念，深入推进普惠金融债券承销发行，2023年累计承销多只小微企业金融债、乡村振兴债、“三农”专项金融债，债券发行规模近1500亿元；协助多家民营企业发行债券，实现融资规模近700亿元，有力支持民营企业高质量发展。

(责编：董童、李源)
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