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铁路部门：今日起“静音车厢”服务拓展至72列动车

2024年01月20日10:17 | 来源：人民网
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人民网北京1月20日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，自1月20日起，铁路部门提供“静音车厢”服务的动车组列车新增35列，拓展至72列动车组列车，更好地满足广大旅客对美好旅行生活的需求。

国铁集团客运部有关负责人介绍，为营造文明有序、温馨舒适的旅行环境，铁路部门自2020年12月起在京沪、成渝高铁试点“静音车厢”服务，随后逐步扩展至京广、郑渝高铁，深受广大旅客青睐。为进一步提升高铁服务品质，助力温馨春运，铁路部门统筹运用动车组资源，拓展“静音车厢”服务覆盖范围，新增35列复兴号动车组列车提供这一服务，涉及京沪、京广、京哈、沪昆、西成等多条高铁线路，更多旅客将体验“静音车厢”服务。

该负责人提示，旅客朋友可通过铁路12306自主选择购买“静音车厢”车票，并遵守“静音”约定，在车厢内保持安静，使用各类电子设备时须佩戴耳机或关闭音源外放功能，将手机调至静音或震动，照看好随行儿童，避免喧哗，共建共享文明、温馨、安静的列车旅行环境。

(责编：王连香、高雷)
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