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业界：“以建促用、建用并举”推进千兆光纤网络创新发展

2024年01月22日10:50 | 来源：人民网
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人民网北京1月22日电 （记者杜燕飞）千兆光纤网络是新型信息基础设施的重要组成，构成了经济社会发展的信息大动脉，在赋能数字经济发展，助力经济社会数字化转型中具有重要支撑作用。有业界人士表示，无论是从网络能力还是用户普及来看，我国发展千兆光纤网络具有良好的基础，要发挥基础优势迎接技术挑战，“以建促用、建用并举”推进千兆光纤网络创新发展。

“十四五”规划明确，要推广升级千兆光纤网络。有业界人士表示，千兆光纤网络将持续赋能千行百业，成为我国数字经济新底座。

“千兆光纤网络将持续赋能千行百业，我们要加强统筹布局，夯实网络能力；深化行业应用，推动创新发展；促进产业协同，共建良好环境。”在近期举办的第二届“光华杯”千兆光网应用创新大赛上，工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策表示。

在活动上，中国通信标准化协会理事长闻库认为，要深化合作交流，打造示范标杆。建议加快高速网络部署，加大网络技术创新，加强行业应用赋能，深化产业标准合作。

有业界人士表示，我国的千兆光纤网络发展已经走在了世界前列，但也要看到后续发展在技术应用、产业支撑、商业模式、政策鼓励等方面仍需要探索和完善，特别是在模组制造、提质增效、规模化方面要摆脱制约。此外，产业链各方要进一步达成共识，提升网络建设能力、赋能行业应用、提升产业水平和改善用户体验是今后工作的重点。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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