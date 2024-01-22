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商务部：优化银发消费发展环境 推进家政服务业提质扩容

2024年01月22日11:30 | 来源：人民网
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人民网北京1月22日电 （记者孙红丽）近日，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》。1月22日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，邀请有关部门负责同志介绍了相关情况。

“银发经济涉及面广、产业链长，发展银发经济能更好的满足老年人的消费需求，让发展成果更多惠及老年群体。”商务部服务贸易和商贸服务业司负责人朱光耀在会上表示，商务部高度重视发展银发经济，在2023消费提振年中，会同各地围绕“时光不老、银发最美”这一主题推出了多项便利银发群体消费的举措，同时积极推进家政服务业提质扩容，深入开展一刻钟便民生活圈建设，推动提升家居适老化水平，引导外资投向老龄产业，不断优化银发经济的发展环境。

朱光耀介绍，下一步，商务部将立足职能，积极促进银发经济发展，更好满足银发群体的消费需求，增进老年人福祉。重点将做好三方面工作：

一是优化银发消费发展环境。积极发展健康消费，优化商品和服务供给，更好满足银发群体健康消费需求。深入推进一刻钟便民生活圈建设，鼓励试点地区社区开展商业设施适老化改造，发展社区食堂，扩大老年助餐服务，鼓励家政、护理人员进社区，提高便民服务“温度”。

二是加强国际合作，促进银发经济发展。充分发挥进博会、服贸会、消博会等平台作用，在进博会设置“健康养老专区”，动员更多世界五百强、隐形冠军企业参展，展示推介银发经济前沿技术、产品和服务，推动养老产业发展和技术进步。依托自由贸易试验区、国家服务业扩大开放综合示范区、服务贸易创新发展示范区等对外开放载体，加强银发经济跨区域、国际性合作。积极推进与有关国家和地区的自由贸易协定谈判，持续推动在养老服务领域达成更高水平双向开放承诺。

三是推进家政服务业提质扩容，强化发展支撑。实施家政兴农行动，从供给端入手，鼓励引导家政从业人员积极参与居家老年人的照护服务，开展“生活服务招聘季活动”和“家政服务员技能提升行动”，扩大家政服务供给，提升家政服务质量，为社区养老、居家养老提供有力支撑。

(责编：孙红丽、吕骞)
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