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商务部：家政从业人员现有3000万左右 实际需求超5000万

2024年01月22日10:58 | 来源：人民网
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人民网北京1月22日电 （记者孙红丽）近日，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》。1月22日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，邀请有关部门负责同志介绍了相关情况。

家政服务业是促消费、稳就业、惠民生的重要领域，关乎千家万户的幸福生活。“据行业协会测算，目前家政服务业从业人员大概3000万左右，实际需求超过5000万，这个缺口还是很大的。老年人照护是家政服务的一个重要工作。”商务部服务贸易和商贸服务业司负责人朱光耀说。

朱光耀介绍，商务部统筹行业促进和规范发展，会同相关部门出台一系列政策措施，有力推动家政服务业提质扩容。

一是不断完善家政服务业政策支持体系。商务部会同相关部门出台税费优惠、培训补贴、创业扶持、金融支持等系列支持举措，按年度印发《促进家政服务业提质扩容工作要点》和《家政兴农行动工作方案》，明确行业发展方向和重点，不断完善促进家政服务业发展的政策体系，推进家政服务业提质扩容。

二是持续推动扩大家政服务供给。家政服务行业是这么多行业中，比较少见的供不应求的行业。这些年，商务部会同相关部门综合施策，连续7年接续推进家政扶贫和家政兴农，送政策下乡、送培训下乡、送岗位下乡，千方百计吸引人才，扩大和优化家政服务供给。自去年10月起，商务部组织各省市区开展家政服务招聘季活动，通过“直播招聘”这个互联网招聘新渠道，助力家政企业精准推介家政服务岗位，提高招聘效率，提升家政服务供给能力。

目前，四川、安徽、河南、天津、湖南等20多个省市区已经开展直播招聘活动，企业参与活跃，有意从事家政服务业的人员也有了更多、更便捷的就业渠道。同时，商务部还会同相关部门开展了家政服务员技能提升行动，为家政行业一线从业人员提供高效、便捷的线上培训课程，涵盖养老照护、母婴护理、家庭服务等内容，助力全行业提升服务技能，提高服务质量。

三是建立健全家政服务信用信息体系。商务部牵头建立了全国家政服务信用信息平台，手机版叫“家政信用查”APP，可以查到家政企业和家政服务员相关信息，支持家政企业为家政服务员建立信用记录，开展职业背景信息验证核查，为消费者提供信用信息的查询服务，保障消费者知情权，推动放心消费。截至目前，全国家政信用信息平台已经归集了2万多家家政企业，1500多万条家政服务员的信用信息，累计访问量超过2亿次。

(责编：孙红丽、吕骞)
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