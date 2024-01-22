人民网北京1月22日电 （记者申佳平）借助智能家居设备，老年人能对身体状况进行实时分析；开启“长辈模式”，网站字体、图标便可一键放大；收看智能技术教学视频、线上“微课堂”，老年人加速融入智慧时代……当前，数字技术深度融入生产生活，智能化产品和服务中也增加了更多对老年人的关爱。

但同时，老年人对数字产品和服务“接受程度低，使用不便捷”的情况依然存在。对此，工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼在1月22日举行国务院政策例行吹风会上表示，工业和信息化部将持续创新，不断完善数字化赋能手段，打破老年人的“数字鸿沟”，真正让老年人有实实在在的使用数字技术的获得感、幸福感、安全感。

在培育壮大智慧健康养老产业方面，何亚琼表示，工业和信息化部将重点面对互联网+医疗健康、智慧养老院、智慧社区等场景，会同有关部门持续开展智慧健康养老应用试点示范遴选和动态管理。截至目前，创建了199家示范企业，293个示范街道，80个示范基地，3个示范园区。

“举个例子，街道养老服务中心应用智慧居家关爱系统，通过智能穿戴设备、智能家居设备，可以实现对老年人生活状况和身体状况实时分析和及时预警，提供更有效、更精准的上门服务，对独自在家的老人是莫大的福音。”何亚琼表示，已发布的三版《智慧健康养老产品和服务推广目录》，鼓励企业开发和推广适老产品和服务。比如，身体指标监测仪、慢性病远程服务平台等，都是老年人生活急需的智慧健康养老产品和服务。

为解决老年人数字化产品和服务的应用难题，工业和信息化部印发实施《促进数字技术适老化高质量发展的工作方案》，组织开展专项行动，对2577个老年人常用的网站和手机APP完成改造，优化升级了“长辈模式”、语音搜索、老年专区等这样一些特色的功能。首批确定了44个网站和手机APP适老化改造的优秀案例，推动人工智能数字营业员、5G视频客服、智能听新闻等一批新功能、新服务上线应用。另外，指导电信企业不断完善服务方式，线下推出老年人专席、上门办理、定制大字账单等暖心服务，线上“一键呼入人工客服”尊老专线累计服务超过3亿人次。组织制定移动终端、智能电视等产品的适老化标准，推动超过1.4亿台国产智能手机和智能电视适老化改造。

另外，在加大数字助老惠老宣传力度方面，工业和信息化部充分发挥互联网平台作用，制作简单清晰、通俗易懂、趣味性强的智能技术教学视频、公益宣传短片，通过线上的“微课堂”“直播活动”等方式加强宣传。利用世界电信日、重阳节等重要节点，指导相关企业走进养老院、老年大学，走到老人家身边去，集中展示一些适老化改造成果，开展“我来教您用手机”等形式多样、内容丰富的智慧助老活动超过20万场，“面对面”“一对一”地为老人提供专属暖心服务，服务人次超过500万。种种老年人喜闻乐见的服务活动，真正做到“上墙上网上媒体、进家进院进社区”，让老年人真正感受到数字化成果的温度。

“老年人多层次、多样化、个性化的消费需求，促进了我国老年用品产业的发展。据统计，2023年我国老年用品市场的规模达到了5万亿，产品种类和数量也具备了一定规模。”何亚琼介绍，工业和信息化部指导广大生产企业深入实施消费品工业“三品战略”，下大力气提升老年用品的品种丰富度、品质满意度和品牌认可度，努力让老年人买得放心、吃得安心、用得舒心。

一是加大优质老年用品供给。先后发布两批老年人用品产品推广目录，主要聚焦老年服装服饰、陪护机器人、智能监测仪、多功能护理床等631个优质产品。二是先后编制9批升级和创新消费品指南，加大对老年用品倾斜力度，推广一批非常契合老年人需求的创新产品。比如，智能坐便器、自动控温灶具等创新升级家居产品。三是鼓励支持地方培育传统优势食品产区和特色食品产业，特别是加大老年食品、特色食品的供给。

何亚琼同时表示，下一步，工业和信息化部将针对老年人衣食住行医等不同的场景需求，鼓励和引导生产企业开发更多更加人性化、品质化、品牌化、实用化的老年用品。还将继续千方百计提品质、优服务。

一是拓展渠道。培育老年用品的展会、博览会，让更多老年人能够找到质优的老年用品，开展孝老爱老消费活动，每年优选推出上亿件覆盖不同场景、不同消费需求的老年人用品。据统计，2023年居家适老产品销量同比增长两倍。二是强化标准引领。建立健全老年用品标准体系。三是在工作中坚持以人为本，注重服务的温度和爱心，引导企业针对老年人不同场景、高品质的需求，提供优质适用的服务。

(责编：申佳平、吕骞)

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