人民网北京1月22日电 （黄盛）自2024年1月22日起，中国人民银行（以下简称“人民银行”）指导利率自律机制对场内外LPR报价行进行了考核，根据考核结果调整了LPR报价行，贷款市场报价利率（LPR）报价行新增两家银行，分别是中信银行和江苏银行。调整后的LPR报价行名单从原来的18家银行扩容至20家，这是自2019年以来第二次调整LPR报价行名单。

调整后，LPR报价行名单覆盖国有大行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行和民营银行。

具体有：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、江苏银行、南京银行、台州银行、上海农村商业银行、广东顺德农村商业银行、深圳前海微众银行、浙江网商银行、花旗银行（中国）、渣打银行（中国）。

调整后的贷款市场报价利率（LPR）报价行名单。 图片来源：人民银行网站

业内人士认为，此次人民银行调整LPR报价行名单，这一举措意味着人民银行进一步扩大了LPR报价行的覆盖面，也为市场提供更多元化的借贷利率选择。让广大市场参与者有更多的更多元化的借贷利率选择也维护了金融市场的稳定性。

2019年，LPR已经成为我国商业银行贷款的定价基准。人民银行授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）公布LPR。LPR报价行应于每月20日（遇节假日顺延）9：30，按公开市场操作利率加点形成的方式，向全国银行间同业拆借中心报价。全国银行间同业拆借中心按去掉最高和最低报价后算术平均的方式计算得出贷款市场报价利率。

2022年，人民银行首次对LPR报价行名单进行了调整，并将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:30调整为9:15。这次调整后的名单由原来的9家银行扩容至18家银行，其中共包括：10家全国性银行（6家国有银行和4家股份银行）、2家城商行、2家农商行、2家民营银行和2家外资银行。

也有业内人士表示，人民银行再次调整LPR报价行名单这一举措有助于为市场提供更多元化的借贷利率选择，可以起到运用市场化改革办法推动降低贷款实际利率的效果并加强对LPR报价行的监管和评估。（实习生杨梓安对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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