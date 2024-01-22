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孵化AI创新思维 首届人工智能应用大会在京举办

2024年01月22日14:24 | 来源：人民网
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人民网北京1月22日电 （焦磊）随着技术不断取得突破，人工智能的应用和发展备受业界关注。日前，首届人工智能应用大会暨中国技术经济学会人工智能应用专业委员会揭牌典礼在北京举行。多位相关领域的专家、学者、企业家以及技术开发者围绕AI技术的未来发展及深度应用进行分享和讨论。

会上，参会者就人工智能技术的最新研究成果、行业应用案例展开了深入讨论。北京大学人工智能研究院多智能体中心主任邓小铁围绕《计算经济发展历程》做主旨演讲，从经济学视角阐述了智能计算和人工智能之间的关系。商汤科技灵境空间事业部XR产品总监张帆围绕《AI+XR驱动的创新型文旅应用》做分享，介绍了商汤科技如何将虚拟现实、增强现实等人工智能技术应用于文旅场景。在圆桌对话环节，来自百度、360、智谱AI的行业专家以及中国人民大学、武汉大学、北京理工大学的知名学者围绕大模型在金融领域的落地应用进行讨论，并展望了AI应用发展趋势。

中国科学院院士周向宇表示：“本次大会不仅是一个学术与技术的交流盛会，更是一个产业合作与创新思维的孵化场所。通过讨论与分享，我们看到了人工智能在金融、教育、文化、汽车等领域的巨大潜力，以及面对挑战时的解决方案。”

此外，会上举行了中国技术经济学会人工智能应用专业委员会揭牌典礼。据了解，人工智能应用专业委员会经中国技术经济学会第六届常务理事会第十九次会议决定设立，是我国首个专注于人工智能应用领域的产学研一体化交流平台，主要任务是团结全国在人工智能应用领域从事科学研究、政策制订、产业运营的科技工作者，研究并探索人工智能大规模应用对科学研究和创新的促进作用；研究并推动人工智能和传统产业的深度融合，促进我国经济高质量发展；研究人工智能应用的伦理问题，推动人工智能的健康发展，实现科技向善，造福人类。

同时，大会还发布了《关于推进人工智能落地应用的行业倡议》。该倡议由中国技术经济学会人工智能应用专业委员会联合阿里、百度等14家行业机构发起。周向宇现场宣读了倡议书，向全行业提出了三点倡议，一是创新AI技术，推动人工智能和传统产业的深度融合；二是共建AI生态，推动人工智能产业协同发展；三是强化AI治理，稳步推进规范体系建设。

多位参会嘉宾表示，本次大会不仅增进了对人工智能领域的理解，更激发了将这些技术应用到实际工作中去的热情。大会的成功举办为我国人工智能的发展注入了新的活力，也为未来的科技创新和行业合作奠定了坚实基础。

(责编：杨曦、吕骞)
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