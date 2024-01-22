人民网北京1月22日电 （王绍绍）据自然资源部地质勘查管理司消息，1月22日5时51分，云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村发生一起滑坡，初步判断造成18户房屋被掩埋、40余人被困。

根据《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》（自然资办函〔2020〕1723号），自然资源部决定于2024年1月22日9时30分将地质灾害防御III级响应升级为II级响应，并由自然资源部负责同志带领工作组赴现场指导开展抢险救援等工作。

自然资源部要求，云南省自然资源厅立即派出专家工作组前往现场，协助地方做好人员搜救期间技术支撑等工作，并举一反三，做好地质灾害巡查排查、监测预警和防范应对等工作，重要情况及时上报。

自然资源部还要求，中国地质调查局、自然资源部地质灾害技术指导中心加强专家调度、组织协调、会商研判，全力协助指导做好技术支撑等工作。

(责编：杨曦、吕骞)

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