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山西左云县乡村e镇“左臻云品”区域公共品牌发布

2024年01月22日16:23 | 来源：央广网
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原标题：山西左云县乡村e镇“左臻云品”区域公共品牌发布

　“左云特产，塞北味道，来自塞外的丝路粮仓。”1月19日，由山西省大同市左云县人民政府主办的左云县乡村e镇区域公共品牌发布会在太原举行。

　　左云县地处晋冀蒙交界、同朔乌结合部，是一块藏金蕴银、得天独厚的资源宝地。县域内煤炭储量大，含煤面积占大同市煤田面积的一半，其活性炭原料煤储量是我国稀缺的高品位矿产资源。左云县自然资源非常丰富，苦荞、胡麻、白灵菇、马铃薯以及莜面等特色农产品闻名省内外。

　　左云县自然资源丰富，盛产多种特色农产品（央广网记者 任重 摄）

　　本次“左臻云品”区域公共品牌的发布是左云县贯彻落实山西省委、省政府建设乡村e镇决策部署，加快推进质量强县、电商强县，实施乡村振兴战略的重大举措。该县立足于本土丰富的自然资源和深厚的文化底蕴，打造区域公共品牌，旨在提升左云乡村特色产品的知名度和影响力，推动产业升级，拓宽农民增收渠道，实现农村经济可持续发展。

　　“区域公共品牌将以全新的形象，展示左云乡村的独特魅力，传递出绿色生态、优质安全的产品理念，进一步提升消费者对我们农产品的信任度和认可度。”左云县副县长张志宏表示。

　　以此次品牌发布为契机，左云县下一步将深耕品牌形象和价值，进一步树立品牌意识、强化品牌管理，持续提升公共品牌的含金量和竞争力，同时优化乡村产业结构，拓宽市场销售渠道，让左云乡村的产品走出山西、走向全国。（记者 任重）

(责编：曹淼、李源)
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