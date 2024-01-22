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第40次南极考察｜“雪龙2”号完成大洋考察作业

2024年01月22日21:40 | 来源：新华网
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　　新华社“雪龙2”号1月22日电（记者周圆）北京时间22日，随着最后一个抛弃式温盐深仪作业结束，中国第40次南极考察“雪龙2”号大洋队完成了本航次走航及大洋调查任务。

　　据考察队副领队王金辉介绍，自2023年12月28日开始考察作业以来，考察队在南极洲边缘的阿蒙森海及邻近海域开展了水文环境、大气环境、海冰环境、海洋生物生态、海洋化学等多学科综合调查，并在此期间择机开展陆基调查任务，对企鹅栖息地开展调查。

　　“通过多学科综合调查进一步加深了对阿蒙森海生态系统状况特别是冰间湖的认识，以及其对全球气候变化的响应。”王金辉表示，调查发现阿蒙森海冰间湖生产力很高，而作为商业捕捞种的南极大磷虾主要分布在冰间湖外，相关调查结果对阐明该区域高生产力低输出效率的机制具有重要科学意义。此外，考察队首次在阿蒙森海系统开展营养级构建工作，获得较为丰富的生物种类样品，为构建阿蒙森海食物网以及探究营养关系中的关键物种提供科学参考。

　　作业期间，一批新技术新装备得到应用，如中国极地研究中心研制的一套极地深水生态潜标，用于磷虾及环境参数的长时间序列观测，这是中国首次在极地布放生态潜标。此外还有自主研制的测绘无人艇在南极开展测试等。

　　接下来，“雪龙2”号将前往新西兰利特尔顿港，这也是“雪龙2”号本航次第3次停靠该港口。靠港期间，“雪龙2”号将进行人员轮替、物资补给等，同时还将举行公众开放日活动。

　　中国第40次南极考察由自然资源部组织，依托“雪龙”号、“雪龙2”号和各考察站开展一系列综合调查和科学研究。南极罗斯海新站建设进入最后冲刺阶段，预计将于2月初完成主体建设。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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