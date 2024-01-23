本报讯(记者刘亢 凌军辉 杨绍功 柯高阳)岁末年初，苏州昆山外贸进出口总值首次突破7000亿元大关，同比增长10.3%。外部承压之下，外贸进出口仍创新高，彰显活力和韧劲。

昆山是江苏奋力挑大梁、追求高质量的缩影。开年全省450个重大项目，驱动6400多亿元投资；新增3家“灯塔工厂”、累计达12家，居全国第一；新增科创板上市公司14家、累计达110家，全国最多；13个设区市全部入围国家先进制造业百强市……

开年就是开工，开工就要实干。江苏坚定扛起“经济大省要真正挑起大梁”重大责任，全力补短板、扬长板、固底板，以当表率、做示范、走在前的果敢担当，奋力为全国大局作出更大贡献。

热力江苏

没有鲜花、红毯、背景板，只有一条横幅……1月2日，新年第一个工作日，江苏省市干部、企业家代表数百人集聚苏州，在工地上为今年首个开工的省级重大项目举行简朴热烈的开工活动。

大道至简，项目为王。江苏今年将安排实施重大项目450个，年度计划投资6408亿元。“按照计划，这些项目上半年要开工75%，今年9月全部开工。”江苏省发改委主任沈剑荣说，今年省重大项目数量、年度计划投资同比分别增长33.1%、13%。以高质量项目讲好高质量发展“硬道理”，江苏稳稳托起全年经济基本盘。

盘子大，但不是什么菜都往里装。“要树牢正确政绩观，立足实际、实事求是，坚决杜绝为招引项目搞内卷式竞争。”江苏省委书记信长星强调，看项目建设，看数量更看质量效益，看体量更看科技含量和绿色含量，看财税贡献更看带动引领效应，看当下产出更看未来竞争力。

新年伊始，地理版图形似蝴蝶的“新能源之都”常州，完成新一轮蝶变，高质量迈进“GDP万亿之城”。由此，江苏成为全国首个拥有5个GDP超万亿元城市的省份。

起步就冲刺，落实不走样。连日来，江苏多地举行“新年第一会”，因地制宜抢开局、起好步。

拥有60多万家民营企业的南京，发力培育创新型民营经济；工业产值超4万亿元的苏州，聚焦“苏州智造”强基提质；人均GDP居全国大中城市第一的无锡，推出专精特新企业全生命周期服务管理体系；开发园区亩均税收提升13%的镇江，深入推进“一区多园”管理改革，全面提升园区质效……

“方向明、措施实，企业发展就有目标、有信心。”参加苏州“新年第一会”的好孩子集团董事长宋郑还说，当前经济形势复杂，企业发展犹如逆风骑车，但政府雷厉风行的开年行动让企业吃下了定心丸。积极融入国内国际双循环，追求产品质量和安全的极致，好孩子还将自加压力、不断进取。

政府企业同向行，加速集聚新动能。新年伊始，德国舍弗勒公司加紧推进制造基地新能源三期项目建设，落户太仓28年，企业增资13次、累计投资超20亿欧元；不久前，南京高速齿轮制造有限公司拿下“江苏省绿色工厂”称号，全球每新增3台风电主齿轮箱就有1台出自这里；启东生命健康科技园生命星湾一期项目主体工程即将封顶，上海和江苏的40余家生物医药、医疗器械企业翘首以盼入驻，助力长三角科创深度融合……

工厂工地机器轰鸣，商场景区人头涌动。花市里奏响国风音乐会、老厂房举办《红楼梦》服饰秀、市中心万人倒计时迎新年……元旦假期，南京成为全国跨年热门目的地，全市接待游客达486.1万人次，同比上涨309%。整个小长假，江苏接待游客逾1420万人次，旅游总收入超171亿元。

城市节日氛围拉满，田间地头年味日浓。走进产粮大市徐州，大批农业物资正在铜山铁路货运枢纽分流，送往乡间农资仓库。“新一批瓜菜种下，最快的春节期间就能上市。”一位蔬菜种植大户说，村里合作社搞起种养、观光、民宿“一条龙”服务，吸引城里人到乡下过年。

临近春节，滆湖中央的五万亩控藻净水增殖渔业试验区内，不投饵料、专吃藻类的“环保鱼”茁壮生长，水体总氮明显下降，探索大水面生态渔业新路子。沿湖居民办起渔业文化节，不仅吸引大量游客，还签下农业订单。农业丰收不仅取决于四季调和，更依赖“三生”融合。

既是经济大省、工业大省，也是农业大省、粮食大省，江苏统筹发展高线和安全底线，以占全国3.2%的耕地，生产全国5.5%的粮食，实现了人口密度最大省份“口粮自给、略有盈余”，粮食总产连续10年保持在700亿斤以上，农作物耕种收综合机械化水平超87%。

动力江苏

一块特钢的“诞生之旅”，展示智能制造的世界标杆。走进中信泰富特钢江阴工厂的智能车间，控制大屏上数据实时更新，生产全程尽在掌握。工人轻点鼠标即可完成炼钢，吨钢能耗降低10%以上。

这个新入选的全球特钢行业首座“灯塔工厂”，颠覆人们对炼钢“傻大黑粗”的传统印象，标注中国智造新高度。目前全球153家“灯塔工厂”中，江苏有12家，稳居全国第一。

灯塔“地基”稳固如磐，“塔尖”才能高耸入云。加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。作为全国首个创新型省份建设试点，江苏打造具有全球影响力的产业科技创新中心，持续强化战略科技力量布局。

大江之畔，南京紫金山实验室发布10多项全球首个重大原始创新成果，创下网络通信与安全领域多项“全球第一”；太湖西岸，深海技术科学太湖实验室开展攻关，助力国产海洋装备潜向更广袤深蓝；黄海之滨，连云港的国家重大科技基础设施“高效低碳燃气轮机试验装置”顺利完成多次试验，填补大功率燃气轮机试验装置空白……

建设重大科创平台，攻坚关键核心技术，江苏不断攀登科技创新高峰。目前，江苏全社会研发投入占地区生产总值比重为3.2%左右，达到创新型国家和地区中等水平。《中国区域创新能力评价报告2023》显示，江苏区域创新能力位列全国第三。

刚开年，常州德创高新材料科技有限公司拿到数千万元订单，生产线扩产提上日程。“液晶显示屏上用到的异方性导电膜，自1976年被发明以来一直由日本企业垄断，现在我们终于实现量产。”企业总经理李德说，历经多年持续攻关，公司主打产品达到世界先进水平，补上了制约中国面板行业发展“短板”。

锚定企业为主体、市场为导向的科技创新体系，江苏着力加强基础研究、技术攻关、成果转化等全链条创新，推动创新链产业链资金链人才链在产学研深度合作中贯通融合。

科技领先一步，产业领先一路。成立11年的江苏省产业技术研究院专注产业技术研发与转化，与细分领域龙头企业建立350多个企业联合创新中心，累计转化科技成果超7000项，衍生孵化1200多家科技型企业，服务企业超过20000家。

年初，又一轮冷空气来袭，南瑞集团变电技术工程师冒着寒风检查各个点位，人工验证智能巡查系统算法识别率。这套自主研发的系统让变电站外部状态可观、内部状态可测、运行安全可控。集团董事长、党委书记山社武说，以国家重大需求为导向，南瑞努力实现核心技术、装备国际领先、自主可控，保障大电网安全稳定运行。

抢抓新一轮科技革命和产业变革风口，江苏发力技术“无人区”，竞逐产业新赛道。“新能源之都”常州锚定第三代化合物半导体，加快打造龙城芯谷；“物联网之城”无锡聚集一批产业链企业，抢滩人形机器人赛道；老工业基地徐州加速产业转型，打造绿色低碳能源产业集群……

新技术赋能新产业，新质生产力拔节生长。刚刚过去的2023年，江苏省工业战略性新兴产业、高新技术产业产值占规上工业比重分别达到41.3%、49.9%；全国近六分之一的领跑技术分布在江苏，五分之一的高技术产品出口来自江苏制造。

脚踏实地，仰望星空。江苏省省长许昆林表示，江苏坚决扛起在国家科技创新格局中勇担第一方阵的使命，充分整合科技力量和优势资源，努力培育更多创新之火、科技之花、产业之果，加快打造具有全球影响力的产业科技创新中心，为我国参与全球产业科技竞争发挥重要的支撑作用。

活力江苏

冬季枯水期，长江江苏段依旧浩浩荡荡，万吨巨轮往来如梭。这里是长江黄金水道“钻石航段”，承载全线七成货运量、全国一成半水上货运量，助力江苏建设具有世界聚合力的双向开放枢纽。

一寸水深一寸金。1月15日，装载5.6万吨粮食的利比里亚籍散货船“阿尔法发现”轮安全靠泊南京港，吃水深度11.6米，创历史极值。从上个纪录11.36米到如今11.6米，海轮单次进港可多载3000吨以上，每年能为货主企业节约成本约4000万元。

一分坚忍一分强。前几年世界航运市场低迷，南通船舶海工苦练内功，向绿色化、高端化攀升，摘得大型邮轮、LNG运输船两颗造船工业“皇冠上的明珠”，40多艘国际国内首制产品出江入海。一开年，南通船舶海工迎来井喷式发展，仅惠生重工一家企业就手握订单超350亿元。

通江达海，通向世界。作为江海中转枢纽港，太仓港集装箱码头装卸昼夜不停，去年外贸货物吞吐量突破1亿吨大关，近洋航线覆盖东亚、东南亚国家主要港口，外贸支线与上海港之间公交化运营，助力4000多家外贸企业高效进出、连通世界。

水路大进大出，铁路风驰电掣。元旦当天，连云港新年开行的首趟中欧班列载着汽车配件、家用电器等，从中哈物流合作基地出发，驶往中亚国家；同日，南通海安物流基地内，一列满载货物的班列鸣笛启程开往越南河内。有去有回，不久之后，“钢铁驼队”会把来自欧洲、中亚和东南亚的机械、木材等运回中国，开启新一轮国际循环。

以“一带一路”交汇点建设拥抱世界，以区域协同联动融入长三角一体化，以扬子江城市群建设推动长江经济带高质量发展……江苏全方位融入国家重大战略，更好服务全国构建新发展格局。2023年，江苏与共建“一带一路”国家进出口占全省外贸比重升至42.9%，“新三样”出口规模、RCEP签证出口货值均居全国第一。

畅通双循环，延伸产业链。在无锡，4公里长的陆藕路诞生9家上市企业，聚焦智能制造协同发展；在常州，3400多家新能源汽车产业链企业集聚，生产动力电池的32个主要环节，31个有相关企业在当地；在苏州昆山，平均每分钟就有一块显示屏发往产业链下游，40多家光电企业紧密配合，年产值超千亿元。

把上下游链接成“咬合的齿轮”，江苏围绕50条重点产业链、30条优势产业链和10条卓越产业链，举全省之力打造一批拆不散、搬不走、压不垮的“产业航母”，国家级先进制造业集群总数增至10个，居全国第一。

一起涉外纠纷权责判定后，身在地球另一端的外方当事人隔着屏幕竖起两个大拇指。“法庭的国际公信力立住了，会吸引更多外企来投资兴业。”苏州国际商事法庭庭长蔡燕芳说，成立三年来，该法庭主动援引国际化规则，构建具有中国特色的多元化纠纷解决机制，累计受理3000多个案件，涉及53个国家和地区。

从商品和要素的流动型开放，到规则、标准的制度型开放，江苏不断提升对全球资源要素集聚、配置、辐射的能力，推动形成东西互济、内外联动的开放新格局。

设在新加坡的苏州商务中心，正成为新加坡企业进入中国和中国企业投资新加坡的新通道。从早期由新加坡帮助招商，到今天在新加坡招商，甚至反过来为新加坡招商……30年来，在国家经济技术开发区综合考评中实现“八连冠”的苏州工业园区，对外开放有了新内涵。“SIP”是苏州工业园区的英文缩写，“I”的涵义从“Industry”（工业）拓展为“Innovation”（创新）和“International”（国际化）。而这两个新内涵，恰是江苏打造开放新高地的潜力和优势。

主动对标高标准国际经贸规则和国家先行先试政策，江苏制定实施38项制度型开放政策举措，深度嵌入全球产业链供应链网络，不断塑造开放型经济新优势。

魅力江苏

冬日清晨，辽阔的黄海湿地被成群丹顶鹤的高亢鸣叫唤醒。这里是“东亚-澳大利西亚”迁飞通道上数百万候鸟的“加油站”，每年有约400至600只野生丹顶鹤在此越冬。不久前美国加州州长纽森到访时，一只陪同“参观”的丹顶鹤意外走红，以优雅姿态为美丽江苏代言。

动物有灵，照见生态美景。近年来，江苏经济保持平稳健康增长，生态环境质量持续改善。长江干流江苏段水质总体保持Ⅱ类，太湖连续16年安全度夏、水质藻情创16年来最好水平。

看得见星空、闻得到花香、听得到虫鸣，绿色是高质量发展的底色、高品质生活的成色。新年假期，人们尽享自然之美、山水之趣：沿太湖散步，湿地公园早已取代脏乱的鱼市码头，桃花水母等生态环境敏感物种大量回归；南京长江岸边，江豚“能见度”越来越高，野猪渡江登上热搜；连云港灌河口，几近绝迹的四鳃鲈鱼、消失多年的伪虎鲸重新现身……

江海间，人与自然相融；城墙下，原住民与新业态共生。入夜，花灯亮起，南京市秦淮区小西湖片区游人如织。多年前，这里还是一片年久失修的老旧房屋。如今，经过因地制宜微更新，人居环境显著提升，原住民与年轻人在古朴精致的街角相遇，历史传承与民生改善相得益彰。

小西湖变迁是现代新生活的写照。更好满足人民群众对美好生活的向往，江苏坚持把75％以上的一般公共预算支出投入民生领域，切实增强城乡公共服务的均衡性和可及性，持续加大优质公共资源供给。

2023年，连云港建成“就在港城”智慧就业服务平台，帮扶失业人员再就业2.5万人，支持自主创业1.8万人；淮安持续提升困难群体保障水平，“一户一策”精准关爱困境妇女儿童家庭；泰州累计改造更新商业网点1800余个，“15分钟便民生活圈”日益可感；宿迁加速建设国家区域医疗中心，努力让市民在“家门口”享受优质医疗服务……公共服务从生存型、保障型向改善型、品质型转变，百姓生活更加便利、更有保障。

新年伊始，江苏锚定更高民生保障目标。农村养老服务设施实现村（社区）全覆盖、建成1200个甲级村卫生室、与群众生产生活密切相关的政务服务事项全部入驻便民服务中心、城乡社区民主协商平台全覆盖……到2025年，江苏将坚持尽力而为、量力而行，推动实现更高水平的民生“七有”。

有“仓廪实”的底气，更有“知礼节”的文气。一座金陵小城，演员身着古代服饰，展示精美绝伦的云锦制作场景，吸引孩子们动手体验非遗制作；一条文昌路，汇集唐代石塔、宋代古井、明代文昌阁、清代运司衙门等历史遗存，实现“唐宋元明清，从古看到今”；一方园博园，老水泥厂变身美丽园林，废弃矿坑再现江南盛景，让游客“一日看遍锦绣江苏”……据银联商务数据，2023年江苏文旅消费总额5366亿元，占全国文旅消费总额的9.74%，位居全国第一。

用文化丰盈提升幸福指数，江苏打造现代公共文化服务体系“升级版”。原创民族舞剧《红楼梦》斩获中国舞蹈艺术最高荣誉荷花奖，《封神第一部》《八角笼中》荣获第36届中国电影金鸡奖；文旅部的最新发布显示，江苏省114家公共图书馆有96.6%被评为全国一级图书馆，占比全国第一。

物质与精神交织上升的双螺旋，是江苏高质量发展的强动力。苏南小城常熟，美术馆、博物馆等文化场所星罗棋布，“10分钟”文化圈覆盖城乡，文明涵养润物无声；“幸福之城”太仓，老茶馆里常见一对老叟，一人拉二胡、一人弹吉他，中外混搭交融合鸣；扬州中国大运河博物馆，长25.7米、高8米的河道沉积剖面图蕴藏千年运河变迁的密码，引无数游客驻足沉思……

长江滚滚东逝，运河贯穿南北，两大中华文化标识在江苏大地交汇；江河流日夜，浩荡如弦歌，一横一纵交相辉映，彰显中华文明持久生命力。

“今天我们要努力创造属于这个时代的新文化，书写好建设中华民族现代文明的江苏答卷。”江苏省委书记信长星说，江苏将高质量建设社会主义文化强省，坚定文化自信，秉持开放包容，坚持守正创新，更加注重以文兴业、以文聚力、以文促经，在建设中华民族现代文明上探索新经验。

(责编：王震、陈键)

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