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农村生活污水治理明确新标准

高敬
2024年01月23日09:02 | 来源：新华社
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新华社北京1月22日电（记者高敬）记者22日从生态环境部获悉，我国将进一步推进农村生活污水治理。

据悉，生态环境部日前与相关部门联合发布了《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》。指导意见提出，进一步推进农村生活污水治理要坚持3方面基本原则：一是因地制宜，分类施策。因地制宜选择资源化利用、纳入城镇污水管网/厂、相对集中式或集中式处理等治理模式或模式组合，不搞“一刀切”。二是经济适用，梯次推进。自下而上、实事求是确定治理标准，合理选择技术工艺。突出重点，分阶段对农村生活污水应管尽管、应治尽治、应用尽用，逐步迭代升级，不搞“一窝蜂”。三是典型引路，建管并重。注重试点先行，以点带面推进治理。加强设施建设质量管理，建立管护机制，建一个成一个，不搞“一阵风”。

生态环境部土壤生态环境司有关负责人介绍，指导意见明确治理成效评判基本标准，即确保治理后实现“三基本”：基本看不到污水横流，公共空间基本没有生活污水乱倒乱排现象；基本闻不到臭味，公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体、臭水沟、臭水坑等；基本听不到村民怨言，治理成效为多数村民群众认可。

(责编：王震、陈键)
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