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建融资协调机制，促金融与房地产良性循环

2024年01月23日09:06 | 来源：新华社
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新华社北京1月22日电（记者王优玲）为落实中央经济工作会议、中央金融工作会议部署要求，住房城乡建设部和金融监管总局近日印发通知，明确在全国城市建立房地产融资协调机制。

为什么要建立这项机制？有哪些核心举措？地方和金融机构将如何推动落地见效？针对市场关心的问题，记者采访了业内专家、地方住建部门及金融机构有关负责人。

建立协调机制，增强市场信心

通知明确，发挥城市人民政府牵头协调作用，由城市人民政府建立属地住房城乡建设部门、金融监管总局派出机构等为成员单位的房地产融资协调机制，按照公平公正原则，综合房地产项目的开发建设情况及项目开发企业有关情况，提出可以给予融资支持的房地产项目名单，推送金融机构，做好融资支持。

“建立城市房地产融资协调机制的意义在于，通过协调机制，实现金融和房地产良性循环，促进房地产项目正常开发建设交付，帮助市场信心恢复，改善市场预期。”住房城乡建设部政策研究中心副主任浦湛说。

近两年来，部分房企出现债务违约风险、一些在建项目逾期难交付。这使许多购房人不敢买新房，部分购房人转到二手房市场。数据显示，2023年全国二手房成交面积同比增长达40%以上，部分原因是二手房替代新房交易。同时，一些正常经营的房企也出现现金流困难。在此背景下，建立协调机制，有利于解决信息不对称，对增强各方信心特别是银行放贷意愿具有积极意义。

精准支持，合力解决房地产融资困难

专家认为，协调机制的建立，抓住了当前金融与房地产良性循环的堵点痛点，在具体实施落地上也有较大创新。

中国民生银行首席经济学家温彬说，不同于以往金融机构和房地产开发企业直接对接推进融资，协调机制通过定期组织各方会商，协调解决房地产融资中存在的困难和问题，将有力推动房地产开发企业和金融机构精准对接。

“城市政府牵头的协调机制，通过搭建银企沟通平台，减少信息不对称的影响，满足正常开发项目的合理融资需求。”浦湛说。

协调机制创新的关键在于融资支持的对象是项目而非企业。通过对房地产项目的精准“输血”，有利于资产优质、合规经营的项目及时获得融资支持，有序推进正常开发建设和交付。

“协调机制明确区分了集团风险和项目风险，支持合理项目融资，更精准化解项目风险。”中国人民大学中国普惠金融研究院联席院长赵锡军说。

赵锡军说，根据通知要求，通过评估，筛选好支持对象，从建立授信绿色通道、优化审批流程、规划资金使用、调整还款安排等方面对相对优质的房地产项目精准支持。

中国房地产估价师与房地产经纪人学会会长柴强说，房地产企业集团公司出现债务风险，不代表其所有的房地产项目都有风险。以项目为载体给予融资支持，避免了金融机构对债务违约房企的所有项目搞“一刀切”。

强保障控风险，促机制落地见效

协调机制要切实发挥作用，推动融资落地见效是关键。记者了解到，目前，不少地方正在研究出台融资协调机制的实施细则，尽早形成项目名单。

重庆住建局相关负责人表示，要按照“早建立机制、早形成名单”的原则，印发《重庆市房地产融资协调机制》，形成《重庆市第一批房地产项目“白名单”》，同时按照“精准、适用、可操作”的原则制定融资协调机制实施细则。

中国建设银行相关负责人说，将组织各分行、各城市行由负责同志担任组长，建立对接机制，与各地的协调机制和名单内房地产项目做好对接，用好用足相关支持保障政策，做到精准解决问题、精准提供融资支持。

同时，对于协调机制推送的支持对象，建行将尽快启动业务流程，尽快提供融资服务，尽快支持建成交付；对于暂时困难但资金基本平衡的项目，贷款能延的延，该增的增，稳住资金链条，稳住施工进度，稳住市场信心。

中国工商银行相关负责人说，将按照协调机制要求，完善行内绿色审批通道，优化审批流程、缩短审批时限，加大对清单内项目的融资支持力度，支持房地产项目开发建设及按期交付。

“协调机制加强了城市政府与金融部门工作统筹和协调配合，将加快中央金融工作会议明确的房地产金融支持政策落地见效。”浙江工业大学中国住房和房地产研究院院长虞晓芬说。

虞晓芬说，各城市政府将做好相关保障与风险防控，定期组织各方会商，及时研判本地房地产市场形势和房地产融资需求，及时向相关金融机构提供项目建设运行、预售资金监管等信息，推动协调机制顺畅运行，共同维护好房地产市场平稳健康发展。

(责编：王震、陈键)
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