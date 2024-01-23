新华社北京1月22日电（记者鲁畅）北京市经济和信息化局副局长苏国斌22日在北京市两会专场新闻发布会上表示，今年将把推动实现专精特新企业数量突破“一万家”和营收规模突破“一万亿”作为目标任务，全周期、立体化打造专精特新首善之都。

截至2023年底，北京市已累计培育专精特新企业7180家，其中国家级“小巨人”企业795家；150家专精特新企业已在境内外上市，合计市值超万亿元。苏国斌表示，下一步，针对专精特新企业融资贵、上市难、人才少等核心问题，北京市将从为企业导入产业链融通的对接资源、为企业整合政策和服务资源、为企业引入更多金融资源三个方面加强工作。

据介绍，当前北京专精特新企业整体呈现“三高两强”特征。“三高”指高精尖：超八成属于十大高精尖产业，高成长：超六成营业收入增长率高于10%，高质量：北京市今年A股上市企业中，超五成为专精特新企业；“两强”指科技创新强：超四成研发费用占比在15%以上，独门绝技强：近七成企业与产业链龙头企业形成配套。

(责编：王震、陈键)

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