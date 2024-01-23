人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新型航天供电插座实现在轨更换熔断器

2024年01月23日09:12 | 来源：科技日报
小字号

　　科技日报讯 （通讯员宋伟 张倩倩 陈袁 记者何亮 付毅飞）1月17日22时27分，天舟七号货运飞船载满货物奔赴中国空间站，开启新年度空间站任务新征程。在此次任务中，天舟七号货运飞船还搭载了一位“新乘客”——可在轨独立更换熔断器的新型供电插座。

　　该供电插座由中国航天科技集团五院529厂（以下简称五院529厂）研制，长宽只有10厘米见方。虽然这位“新成员”身形娇小，但却具备快速拆装、插槽对位、不脱出锁紧等多项在轨维修功能，将对航天员在空间站的在轨用电起到举足轻重的作用。

　　如果把空间站看作一个配置豪华的三居室，那么站内的各种载荷犹如房间里的“家用电器”。这些“家用电器”的正常工作，除需要供电电源，供电插座的可靠性和安全性同样至关重要。

　　“在空间站建造阶段初期，供电插座一旦发生熔断器熔断，只能进行整机更换，由航天员将供电插座带回地面进行返厂维修。”五院529厂研发人员告诉记者，这种维修方式成本高、周期长，无法实现载人航天“低成本、可重复在轨维修”的目标。

　　此外，空间站内空间科学实验逐步增多，对接于供电插座的载荷种类越来越多，用电状态和工况也更加复杂。积累的实验数据表明，供电插座内部熔断器异常熔断的概率增加，初期的整机返厂维修方式已不能适应载人航天的新需求。

　　为改变这一状况，五院529厂研制团队开展了基于微重力环境的熔断器组件维修技术研究。团队成员积极参与航天员训练中心和总体电路分系统抓总单位的调研，并联合论证支持外部熔断器更换的供电插座改进方案。最终，研制团队创造性地提出分离式熔断器组件快速更换策略。

　　“该策略不仅实现了供电插座内部组件的快速拆装，还可以在组件安装完成后实现与本体的锁紧功能。”五院529厂研发人员表示，经过项目研制团队多次论证与设计改进，最终制定了高效可靠的在轨维修设计方案，并通过了大量试验验证。空间站的供电插座维修方式由“整机维修”优化为“外置器件”维修。

　　采用新一代供电插座后，航天员在轨维修时，仅需要像拧螺丝钉一样，把供电插座外置熔断器组件摘掉，更换新的组件即可完成维修。这大大节约了成本和维修周期，也将使得航天员在轨使用最频繁的“插座”更加好用、易用。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
促进春节消费 各地农产品年货亮相北京新发地
　　图为活动现场。主办方供图 人民网北京1月22日电 （记者孙博洋）俗话说“过了腊八就是年”，农历腊八之后，新春年货消费市场逐渐升温。…
加速科研成果转化 “中国全固态电池产学研协同创新平台”成立
　　人民网北京1月22日电 （焦磊）当前，作为下一代动力电池的重要技术路线，全固态电池产业亟需产学研在功能与资源优势上的协同与集成化。日前，“中国全固态电池产学研协同创新平台”（CASIP）在北京举行揭牌仪式，多位专家学者和业内人士围绕推动固态电池产业发展，加快科研成果商业转化建言献策。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部