刘垠

科技日报讯 （记者刘垠）记者1月21日获悉， 2023年全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，有效助力稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力。

研发费用加计扣除政策对于支持创新发挥着重要作用。国家税务总局新闻发言人、办公厅主任黄运说，2023年，国家激励企业加大研发投入的税收优惠政策不断“加码”，政策落实更加精准，政策效应逐步显现，真金白银的减税降费红利，有效增强了企业研发投入的信心和底气，为企业创新发展注入更大动能。

值得关注的是，2023年3月，国家将符合条件的企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%，并明确作为一项制度性安排长期实施。在此基础上，进一步聚焦集成电路和工业母机行业高质量发展，对上述两个行业符合条件企业的研发费用加计扣除比例再提高至120%。

与此同时，按照国务院部署，国家税务总局会同财政部在原有10月份企业所得税预缴申报和年度汇算两个时段享受研发费用加计扣除政策的基础上，新增7月预缴申报期作为政策享受时点，引导企业更早、更及时地享受政策红利。

税务部门还及时编制《研发费用加计扣除政策执行指引（2.0版）》，发布两批20个政策即问即答，并利用税收大数据，分时点、有侧重地开展政策精准推送，多措并举实现“政策找人”。

随着政策支持力度不断加大、落实更加精准，政策效果逐步显现。黄运说，从2023年企业所得税预缴申报情况来看，企业累计享受研发费用加计扣除金额1.85万亿元，同比增长13.6%。其中，制造业企业享受加计扣除金额1.1万亿元，占比近六成。税收大数据还显示，享受研发费用加计扣除优惠政策企业的利润率为7.4%，高出全部企业平均水平。

(责编：王震、陈键)

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