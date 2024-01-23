龙跃梅

1月12日，新一代水上救援新品——“海豚3号”水面救生机器人在广东珠海发布。

“海豚3号”水面救生机器人动力强劲，最大拖曳能力1吨。发现有人员遇险时，只需将其投入水中，机器人便能自动开机并扶正，极大节省了宝贵的救援时间。同时，“海豚3号”搭载的双天线确保了在入水瞬间即可实现秒级定位定向，为救援行动提供精确导航。

早在2022年8月9日18时左右，威海市公安局海岸警察支队沙窝派出所接到报警求助，一名15岁男孩在海里游泳，被暗涌冲到100多米外。海上风浪很大，男孩体力不支有生命危险，民警迅速出动水上救生机器人，顺利将男孩营救上岸。

威海市公安局海岸警察支队沙窝派出所副所长龚政清回忆说，当时救援情况紧急，海浪较大，落水人员无力抗衡，被海浪越卷越远。他和同事第一时间抛投水面救生机器人，与海浪“抢人”，最终成功救起男孩。

成功救助海上遇险男孩的“海豚1号”水上救生机器人，是一款远程遥控操作的智能化救援设备。它的主要功能有快速救生、物资运输和绳索牵引等，可应用于河流、湖泊、水库、泳池、海滩、船艇等场景。遇到险情时，只需将救生机器人抛掷在水面上，救生机器人即可快速、精准航行至落水人员身边，将其拖曳到安全区域。

据介绍，水面救生机器人自面市以来，在山东省威海市，江苏省连云港市、盐城市，广东省珠海市等全国多个地区成功救助落水人员。

大连万众救援队队长张永东表示，每年救援队在海边的救援达到200多起。这种救援强度特别需要智能救生机器人的辅助。

“2023年以来，威海海岸警察支队通过使用救生机器人实施近岸救援任务24起，成功救起30余人。”龚政清表示，希望借力水面救生机器人，进一步拓展远距离救援、夜间救援等应用场景。

最新发布的“海豚3号”体积缩小了15%，速度翻了一番，续航能力提高了130%，已申请17项专利，实现了更小、更快、更强、更智能。“海豚3号”水面救生机器人动力强劲，最大拖曳能力1吨，可作为冲锋舟的应急动力，实测航速可达到7米/秒，大大提升了救援响应速度和救援效率。

“海豚3号”的研发生产企业云洲智能董事长张云飞表示，公司始终秉承“安全第一、生命至上”的理念，致力于让危险、低效、高成本的工作变得更安全、更高效、更经济。新一代产品融合了该公司最新的技术成果，可以有效充实水上应急救援力量，让水面救援工作智慧升级。

广东省应急协会副会长严先东认为，目前水上智能装备厂家众多，其中云洲智能以卓越的技术实力和完善的产品体系，已成为行业的领航者。云洲智能的新一代产品将进一步助力提升水上救援能力、保障人民生命财产安全。

1月12日，云洲智能向广东省红十字会、山东省威海市公安局海岸警察支队、辽宁省大连万众救援队、四川达州市红十字蓝天救援队等7家救援机构分别捐赠了“海豚3号”水面救生机器人。

“引入此类智能救生产品后，救援人员就无需全时段在水上值勤，即使在岸边也可以快速响应。这让救援队的效率和能力都有了很大的提升。”大连万众救援队队长张永东表示，新一代“海豚3号”水面救生机器人，具备了救援过程中需要的多种功能，例如能通过摄像头监控游客的状态，此外还可以通过喊话器对游客进行警告或者劝回。

(责编：王震、陈键)

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