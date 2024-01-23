人民网记者 王连香

日夜交替，他们为列车安全畅通运行保驾护航；寒来暑往，他们在铁路项目建设现场挥洒汗水；日月流转，他们埋头铁路核心技术攻关勇攀高峰……他们勇于创新、敢于担当，是践行劳动精神、工匠精神的榜样，是千万铁路职工攻坚克难的缩影。让我们走近2023“最美铁路人”，倾听他们的奋斗故事。

攻克难关 为科技攻关贡献力量

中车株洲电力机车研究所有限公司正高级工程师陈燕平从2015年起，带领团队研究设计牵引变流器的核心部件——智能化集成功率单元，经过一步步攻坚克难，顺利研发出试验样机。2022年底，陈燕平收到国铁集团将组织开展CR450动车组新技术部件在更高运行速度条件下性能验证试验的消息。她带领团队迅速行动，不断试验、调试，按期将样机设计为成品交付，持续为我国牵引变流技术创新贡献智慧。

中国铁建二十一局集团三公司成渝中线铁路钢构班班长马小利以智慧和实干为中国铁路建设贡献力量。马小利研制的二合一喷锚混凝土自动配料机、多功能吊装设备等，大大降低了施工中工人的劳动强度；发明的隧道内施工车辆原地调头装置，让混凝土罐车只用30秒即可调头，提高了工作效率。

在高铁运维一线，能力出众的“动车工匠”、中国铁路上海局集团有限公司上海动车段调试车间列调一班工长张华持续钻研动车组调试和技术革新，保障着旅客的平安出行。

为高效便捷地完成复兴号动车组重联功能验证，2022年底，张华带领团队通过精密测量、调整，确保适配器与电气车钩有了可靠的连接，同时，设计了满足功能需求的控制电路，最终成功研发出复兴号动车组重联适配器，大幅提升了检修效率。

严格作业 保障行车安全正点畅通

在岗13年，中国铁路郑州局集团有限公司郑州车站运转车间车站值班员蒋涛严格执行作业标准，办理接发列车37万余列，从未错排过一次信号。

2021年7月20日，郑州遭受特大暴雨灾害，郑州站股道、岔区被积水淹没，信号、联锁和闭塞设备全部失效，与邻站及列车调度员通信全部中断。蒋涛临危不乱，认真做好行车凭证核对、调度命令收转发及执行等工作，确保了行车安全。

中国铁路青藏集团有限公司格尔木机务段运一车间的斯朗旺扎曾先后驾驶内燃机车、复兴号高原动车组，奔驰于青藏铁路、拉日铁路、拉林铁路上。

秉持着“在岗一分钟、负责六十秒”的驾驶理念和担当精神，17年间，斯朗旺扎取得了安全驾驶70万公里、安全行车近3000趟的优异成绩。

海口综合维修段高铁线路环岛而建，受雨季和台风影响，电缆盒会偶发析水或浸水现象，影响信号设备正常工作。

2023年初，海口综合维修段海口综合维修车间信号工、高级技师王笑冰带领团队联合相关厂家开始开发室外信号箱盒浸水监测工装。通过不断改进，第一代产品已经在实训基地试用成功。在维修信号设备、开展技术攻关之路上，王笑冰一直在逐梦前行，用奋斗实干守护着高铁安全稳定运行。

细致服务 为旅客出行保驾护航

中国铁路南昌局集团有限公司南昌站客运车间客运值班员李军，自2008年7月入职以来，作为南昌站“红土情”服务台的一名工作人员，对客运规章制度及各项服务标准都熟记于心。

每年春运期间，李军尤为忙碌。每天她至少要服务30名重点旅客，接听上百次电话，推着轮椅、拎着行李，一次次往返于站台与候车室。在她的带领下，“红土情”服务台已经成为南昌的一张闪亮名片。

在祖国西北边陲，中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒客运段和田一队列车长米尔班·艾依提和同事把“民族团结一家亲号”列车营造成一个充满爱的民族团结“大家庭”。

2023年，这趟列车迎来开行6周年。这些年，用情系紧“民族团结一家亲”红色纽带，传播党的声音，讲好民族团结故事，始终是米尔班·艾依提在工作中践行的承诺。

选择了警察这份职业，就选择了奉献和坚守。1997年，朱少铭成为惠州铁路公安处乘警支队的一名乘警。他坚守职责，想方设法确保旅客人身财产安全。2013年底，杭深高铁厦深段开通，朱少铭调至辖有26.5公里线路的普宁站公安派出所葵潭警务区。朱少铭每天在葵潭站巡逻，开车在沿线巡查，把“铁路安全需要大家来维护”的理念潜移默化地宣传给沿线村民。多年来，朱少铭热心为大家排忧解难，为列车和车站保驾护航。

执着坚守 护卫深山铁路运输安全

长白山腹地，中国铁路沈阳局集团有限公司通化工务段通化桥隧车间通化桥隧第一维修小组长期扎根在这里，他们担负着多条铁路隧道、桥梁、涵渠的巡检、养护和维修任务，并负责处理线路两侧、隧道口附近的外部侵害。

维修小组的职工们靠着一双“铁脚板”，穿桥钻隧、上山下河，完成每天10多公里的设备检查任务，及时消除各类隐患。多年来，他们用坚守和付出护卫着深山中铁路大动脉的运输安全。

以全国劳模、中国铁路西安局集团有限公司安康工务段巴山线路维修一工队副队长王庭虎为代表的一代代巴山工务人扎根大山深处，硬是把地质条件最复杂、基础最薄弱、病害最严重的“担心线”养护成了“放心线”。王庭虎把前沿科学技术运用到养护维修工作中。他带领职工摸索出多项技术创新成果，让工区取得连续安全生产零事故的优异成绩。

不断攻坚克难，勇攀科技创新的高峰；坚持恪尽职守，展现忠诚和担当……在万里铁道线上，200万铁路人将以一往无前的奋斗姿态、永不懈怠的精神状态，向着新的目标砥砺前行。

(责编：王连香、吕骞)

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