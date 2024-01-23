人民网北京1月23日电 （欧阳易佳）2024年1月23日凌晨，新疆阿克苏地区乌什县发生7.1级地震，随后发生多次4级以上余震。据水利部消息，水利部部长李国英迅即部署水利抗震救灾工作，指出此次地震烈度大、余震多，要迅即对震区水利工程震损情况进行全面细致摸排，及时处理风险隐患，确保各类水利工程安全。截至目前，暂未发现水利工程震损险情。

1月23日7时，水利部启动Ⅳ级应急响应，要求新疆维吾尔自治区水利厅等单位迅速开展水利抗震救灾工作，通过全国“水利一张图”，向新疆通报距震中10公里、20公里、50公里范围的水库名单，督促针对重点工程进行排查。

当日8时，水利部副部长刘伟平主持会商会，深入研判新疆地震对水利工程的影响和震区后续雨水情形势，进一步细化安排水利抗震工作。

据悉，水利部已派出工作组现场指导新疆维吾尔自治区水利厅对震区农村供水工程、水库大坝、防洪工程、灌溉工程、水文测报设施等进行全面摸排可能存在的风险隐患。

据了解，新疆维吾尔自治区水利厅也已迅速启动水利抗震Ⅱ级应急响应，组织有关地州水利部门立即排查水利工程震损情况，并派出工作组、专家组赴震区一线指导水利工程排查和应急处置。

(责编：杨曦、吕骞)

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